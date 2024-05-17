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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卸任後講話不用讀稿機　蔡英文：大家有機會感受不一樣的我

▲▼總統府歡送會，蔡英文惜別致詞。（圖／總統府提供）

▲總統府歡送會，蔡英文惜別致詞。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

520將屆，總統蔡英文17日上午出席「總統府歡送會」時向府內同仁致謝，她也打趣道，再過幾天，站在這個講台的人就不再是她，「以後講話也不用讀稿機了，大家就有機會感受到不一樣的蔡英文」。她說，相信未來在賴清德總統和蕭美琴副總統領導之下，一定會跟大家一起拚到底，成就更多美好且令人驕傲的里程碑，未來，她會繼續在不同的角色上，跟大家並肩前行。

蔡英文致詞時表示，今天現場的總統府同仁，不論是從2016年她一上任就在這裡工作，或是從2020年以後，才來到這裡工作的同仁，「平常都已經聽我講了很多的稿子」。最近她很多行程都是最後一次，所以很多人都來跟她合照，留下一起打拚的回憶，今天也是她最後一次在總統府跟大家說話及合照。

蔡英文說，通常她到很多地方合照完之後，大部分的人都會說「謝謝總統」，其實，最應該說謝謝的人是她。真的非常謝謝大家，8年前，她擔負起人民的期待和託付，也帶著許多改革信念，走進總統府。這8年來，我們共同經歷無數挑戰和考驗，也見證台灣的進步和改變。

▲▼總統府歡送會，蔡英文惜別致詞。（圖／總統府提供）

蔡英文提到，有最後一次，就有第一次。像是在總統府召開第一次原轉會，這8年當中，一起為原住民族歷史正義與轉型正義努力，守護公平正義，也展現台灣的民主價值。在大家的努力下，在她第一任就職後4個月，就打開總統府的門，讓民眾在每週一到五上午，都可以來總統府參觀，真正實踐「人民的總統府」，讓更多人感受到民主的珍貴。

蔡英文說，大家都記得各種大大小小的專案。像是第一次舉辦「台灣英雄凱旋派對」，整個總統府都動起來，為台灣奧運英雄喝采，共同慶祝榮耀時刻。還有「來去總統府住一晚」，也是破天荒地讓國外網紅入住總統府，向全世界宣傳台灣的美好。

蔡英文指出，這些過去沒有的專案，都是在大家跨部門攜手合作、共同激盪下，為總統府增添許多活潑氣息，也讓這棟建築物真正帶領台灣走向世界。

▲▼總統府歡送會，蔡英文惜別致詞。（圖／總統府提供）

蔡英文表示，除此之外，大家也和行政團隊一起，努力推動產業升級、穩定經濟；也用心建設臺灣，提升台灣競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為下一代打下堅實的發展基礎。還有，我們也讓彩虹劃過總統府上空，完成婚姻平權，讓愛、尊重與包容扎根在這塊土地上。

「謝謝大家，一起創造許多第一次，為人民提供更好的服務，也和台灣人民共同寫下歷史，促進國家整體發展。」蔡英文說，對比8年前，大家已經留下一個更好的台灣。

蔡英文說，如果要留下一句話給台灣，她會說，「希望台灣是團結的台灣」，要對自己有信心，只要對國家好的事情，在大家通力合作之下，一定都可以完成。過去8年是如此，未來的日子更是如此。

蔡英文說，再過幾天，站在這個講台的人，就不再是她，以後她講話也不用讀稿機了，大家就有機會感受到不一樣的蔡英文。相信未來在賴清德總統和蕭美琴副總統領導之下，一定會跟大家一起拚到底，成就更多美好且令人驕傲的里程碑。未來，她會繼續在不同的角色上，跟大家並肩前行。

▲▼總統府歡送會，蔡英文惜別致詞。（圖／總統府提供）

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