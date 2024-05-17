黃捷爆料吃民進黨團香蕉　張啟楷喊冤：賴惠員邀請我吃

▲立委黃捷爆料民眾黨立委張啟楷吃民進黨團的香蕉。（圖／取自黃捷threads）



記者陳家祥／台北報導

立法院熬朝野黨團17日決戰國會改革五法闖關，過程中爆發激烈衝突。民進黨立委黃捷爆料，民眾黨立委張啟楷竟跑來吃民進黨團的補給食品，引發各界討論。對此，張啟楷還原現場回應，當時是經民進黨立委賴惠員邀請後才取用，期望勿含沙射影。

立法院藍綠白黨團17日整天都在院會進行議事攻防，民進黨立委黃捷在社群軟體Threads上進行衝突側記，指白營8席在幹嘛？坐在旁邊看，還爆料張啟楷跑來吃黨團的補給糧食。

對此，張啟楷還原現場情形回應，黃捷委員未全盤了解現場狀況，不應該含沙射影。主要是因民進黨籍賴惠員委員邀請他與其他民眾黨委員一起吃所帶來的水果及補給品，甚至現場綠營委員還幫忙挑哪一根香蕉比較熟比較好吃，提醒吃完果皮丟哪裡，才會去取用。

張啟楷強調，在國會議事攻防上，確實各黨派有不同立場，甚至在議場會激烈衝突，但私底下都是好朋友、良性互動。身為國會議員，大家都是為人民、為民主、為台灣好，不應該只因立場不同，蓄意惡意指控及攻擊，甚至是嚴重肢體衝突造成受傷。

張啟楷提到，今日上午立法院議場現場還有高中生及台北大學的學生到議場參訪，國會議事的衝突場面，都會對學生的民主素養及教育造成深遠影響，所以身為台灣學生民主素養學習對象的諸位委員們，更應該發動任何行動前三思、戒慎恐懼。