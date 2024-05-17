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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院為國會改革法陷混戰　傅崐萁：為人民的託付奮戰到底

▲▼為力拼國會改革五法三讀，國民黨團總召傅崐萁帶領黨籍立委甲級動員搶在七點送案。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召傅崐萁帶領黨籍立委甲級動員搶在7點送案。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

為拚國會改革五法三讀，藍綠白三黨17日在立法院大混戰。國民黨團總召傅崐萁說，國民黨將為人民的託付奮戰到底，強調要讓中華民國的政治走向另外一個更高的層次，向全世界的民主國家來看齊，也讓陽光能夠照進來，讓腐敗的政府、貪官汙吏無所遁形。

傅崐萁說，民國38年到今天，75年來第一次有機會把國會改革陽光法案三讀，不管是利誘也好，恐嚇也好，國民黨不忮不求，只希望讓人民的聲音能夠展現到國會，讓政府所有的陰暗、腐敗面能夠讓全國人都看見，所以立法院職權行使法的修正案，包括聽證權、調查權，以及官員不得在立法院說謊、藐視國會等，將在今天正式三讀。

傅崐萁表示，國民黨沒有執政權、沒有任何資源，只有「忠肝義膽」，要為所有基層百姓，讓民權能夠伸張，今天一定不負使命，國會改革法案一定要三讀，讓中華民國的政治走向另外一個更高的層次，向全世界的民主國家來看齊，也讓陽光能夠照進來，讓腐敗的政府、貪官汙吏無所遁形。

傅崐萁表示，他們的元氣來自於人民的託付，肩膀願意來承擔所有的事情，勇敢地站在這裡面對強大的執政黨，面對網軍側翼不斷地攻擊、民進黨激烈衝突，甚至司法迫害都不怕，只要明天會更好，讓下一代成長在更好的環境，他們堅持奮戰到底。

傅崐萁呼籲，520即將就職的賴清德總統請思考清楚，讓國會能夠全面改革，讓所有貪官汙吏腐敗無所遁形，執政更能夠得到民心，希望賴清德能夠站出來，讓國會改革五法能夠儘快的通過，讓國家的民主政治能夠走向另外一個新的層次。

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