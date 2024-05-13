「愛嶼搖滾」音樂祭5／25登場　謝國樑：引燃有愛城市音樂魂

▲「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭5月25、26日登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭5月25、26日將在國門廣場和海洋廣場首度登場，今（13日）由基隆市長謝國樑及庸俗救星主唱宋家耘共同公布愛嶼音樂祭最強卡司，並共同邀請聽團夥伴一起來體驗基隆的城市之美。謝國樑表示，將加強做好交通及安全維護，讓大家來基隆聽得開心、玩得安心。

「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭首度在基隆登場！除了雙舞臺規劃，更有高爾宣、麋先生、無妄合作社、夜間限定、庸俗救星等超過20組超強音樂陣容輪番獻唱，從午後到入夜熱情搖滾不間斷！「ㄩˇ」字音是「雨」、也是「嶼」，反映出基隆的氣候與地理特色，而「愛」代表包容與多元，也凸顯「有愛城市」的理想，並展現基隆豐富多元的歷史脈絡，巧玩字音字義創意，展現音樂祭策劃概念與城市文化歷史的連結。

▲基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑表示，基隆獨創的愛嶼搖滾音樂祭，除了集結許多獨立樂團及金曲歌手輪番上陣，更舉辦青創市集，以兩個主舞台搭配一個市集，共有三個廣場為愛音樂的夥伴做好準備，歡迎大家週末一起來基隆聽音樂、逛市集。除了炸裂舞台的音樂表演外，僅有一街之隔的城際轉運站大頂棚廣場同時間也有「潮嚮·山海基隆」青創市集「港灣・Ho-Hai-Yan」匯聚了20家本地青創品牌。

文化局長江亭玫補充說明，這次音樂祭除了由以作品轟炸Youtube和串流軟體榜單的高爾宣與金曲獎最佳樂團麋先生分別為活動兩日的演出壓軸，更邀集了庸俗救星、怕胖團、南西肯恩、夜間限定、JADE、無妄合作社、溫蒂漫步、P!SCO、固定客、福夢、農村武裝青年、胡凱兒、公館青少年、艾蜜莉、林潔心、JOYCE、鋼琴家許哲誠、等超過20組藝人團體演出，這些台灣樂壇新生代強力新聲，將在雙舞台輪流演出讓現場LIVE魅力不間斷。

▲庸俗救星主唱宋家耘以溫暖慵懶的歌聲為活動揭開序幕。

基隆愛嶼音樂祭採免費自由入場，場地交通便利，搭乘火車或客運即可到站到達，距離廟口夜市及基隆塔等基隆著名景點也非常靠近、十分便利。謝國樑邀請音樂粉絲與其他縣市的朋友們，規畫來基隆一日遊或二日遊，享受豐富多元的音樂現場演出與市集美饌，搭配港邊海景，體驗日夜與不同視角下的愛嶼基隆。