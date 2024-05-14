基隆啟動「到宅沐浴車」　副市長邱佩琳：讓失能者舒服洗澡

▲基隆啟動「到宅沐浴車」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為了提供完善照護服務，基隆市政府今（13日）與民間「臺灣樂福國際慈善福利協會」與「台灣利他資源整合社會企業」合作，啟動「到宅沐浴車」居家服務，組成3人1組的照護團隊，為臥床失能者提供到宅洗澡與泡澡服務，滿足失能者身體清潔衛生，減輕主要照顧者的負擔。

副市長邱佩琳表示，基隆市高齡人口65歲以上至2024年4月底達7萬4641人，佔總人口20.54%，成為「超高齡社會」。失智與失能人數增加，⾧照居家服務需求迫切，但基隆市山多平地少的地理特性，使得失能者及其主要照顧者面臨極大的挑戰，因此整合民間資源，強化⾧照服務輸送體系刻不容緩，隱藏性個案及潛在需求者急需納入⾧照體系。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

基隆市政府與民間「臺灣樂福國際慈善福利協會」及「台灣利他資源整合社會企業」合作，共同服務為⾧照使用之多元面向，展現公私協力之精神，由照服員和護理師組成3人1組團隊，前往家中為失能臥床者提供泡澡式沐浴服務，不僅滿足身體清潔與衛生，也協助褥瘡照護及衛教服務，減輕主要照顧者負擔。

由3人1組的專業團隊（照服員和護理師）組成，前往家中提供沐浴服務，除滿足失能者身體清潔及衛生外，也將協助褥瘡照護及衛教服務，有效減輕主要照顧者負擔。「 愛您所愛、老有所終、終有所養 」專為家中失能臥床者，提供泡澡式沐浴服務。

基隆市社會處表示，「到宅沐浴車」服務未來也有助基隆市民在地就業，增加在地勞動力人口、降低跨縣市就業情況，以專業培育民眾、婦女及弱勢者進入長照服務，排除弱勢就業困難，擴大社會安全網，有效發展支持性系統與整合服務體系，一同打造亞洲最有愛城市。