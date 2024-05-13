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基隆過港路新建停車場開工　謝國樑：提升空間設施環境

▲基隆過港路新建停車場開工。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆過港路新建停車場開工。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為紓解過港地區停車問題，基隆市政府將已荒廢的過港路自來水員工宿舍拆除，闢建有60席停車位的停車場，開工典禮今（13日）上午由市長謝國樑主持，議長童子瑋及多位議員也到場共襄盛舉，謝國樑感謝基隆市議會支持編列預算，期許停車場完工後更進一步提升當地的生活環境。

基隆市政府為紓緩暖暖區過港地區停車問題，持續尋覓當地區域適當土地，在未有長期利用計畫前，規劃為路外停車場供地方停車使用。本次過港路停車場新建工程土地早期原為自來水公司員工宿舍，經過市府持續溝通協調搬遷，再加上基隆市議會支持編列預算，辦理舊有宿舍拆除及改為平面停車場新建工程。

▲基隆過港路新建停車場開工。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑在主持開工典禮時指出，過港路停車場預計斥資4000萬元，完成後約可提供60席小型車停車位，包括電動車停車位，也會增設照明及監視設備、充電樁等，提升停車場的服務水準，預期將可以紓解過港路沿線的停車與塞車問題，市府也會繼續向內政部爭取提升道路品質公共環境改善計畫，打造更好的生活環境。

基隆市政府交通處表示，過港路停車場位於過港里民活動中心對面，基地臨基隆河岸佔地約2,214平方公尺，出入口利用既有巷道與過港路銜接，停車場內含無障礙、親子及電動車專用停車位，停車場鋪面原則採用瀝青混凝土，停車位採標線劃設區分停車格，基地周邊則以人行道與過港路作區隔，場區綠化部分仍保留基地中間之茄苳樹進行修枝，並保留靠近河岸之玉桂及巷底既有植栽樹木等主要原生樹種，加以適當植栽綠美化環境。

交通處長王圳宏進一步指出，市府已爭取內政部「提升道路品質公共環境改善計畫」補助過港路辦理道路工程計畫，有助於提昇過港路交通車流及行車空間環境，改善當地周遭巷道因路邊停車影響車輛通行及社區觀瞻，以維當地交通流暢。

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