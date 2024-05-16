桃園手把手教休閒農場規劃申設　農友受益多

▲桃園手把手教休閒農場規劃申設，參與熱絡。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局辦理休閒農場申設說明會，5場次吸引逾200名業者參加，相當熱絡。市政府農業局16日表示，針對有申設需求業者，以單一窗口提供一對一諮詢服務，積極輔導業者申設會遇到的問題，共同尋找解決方案，沒有參加說明會的民眾也可以參考該局網路相關資訊，進行規劃和申設。

市府農業局指出，5場次的說明會內容豐富，包括休閒農場的申設程序、相關法規，及如何提升農場的運營效益。來自台七桃花源休區的「飛鼠不渴農場」表示，休閒農場申設說明會，讓有興趣的業者可以了解休閒農場申請方式、相關規定；農業局也邀請輔導團隊，現場指導申請計畫書撰寫，讓參與活動的民眾受益良多。





說明會中提供了一系列的經營計劃書範本和成功案例，並提供了策略分析和營運優化的實例，講師和現場業者討論熱烈。來自大園區的業者「一級棒農場」表示，這系列說明會非常寶貴，它不僅增強了我們對休閒農業申設流程的理解，還提供了一個與其他業者交流的平台，對於業者們分享經驗非常有幫助。

市府農業局表示，申請休閒農場應準備經營計畫書，內容需包含籌設申請書、經營者基本資料、土地基本資料、現況分析、發展規劃等資料，申設流程請參考https://reurl.cc/3XOd39。倘有相關問題，也可洽詢專案人員張先生(電話04-22658078，電子郵件zian.mic@gmail.com) 。