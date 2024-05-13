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社會 社會焦點 保障人權

中壢模範母親表揚前夕往生　區公所竟請里長重提人選！議員抨擊

▲婦獲選桃園模範母親表揚前夕往生，議員曝重提人選原因是…

▲市議員謝美英要求市府及各區公所檢討不合適的規定。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

母親節翌日，桃園市議員謝美英13日於市議會定期大會13區公所工作報告指出，有一位中壢的模範母親，今年在接受里長提報之後不幸過世，中壢區公所竟然請里長重新提報人選，理由是「因為賀匾還沒製作，沒送出無法核銷」。
謝美英籲請市府：檢討作業流程，不要對已經傷心的家屬再造成傷害。

副市長蘇俊賓答詢表示，此一案例未來可以建立一個原則，即里長推薦的受表揚者，市府單位完成提報流程，獲選者到表揚期間不幸往生，市府以獲選日來和主計單位溝通，並由市府核派主管到往生的模範母親家中，頒發獲選的榮耀。蘇俊賓並表示日內拜訪這名當選模範母親，卻在表揚前夕過逝的家屬。

謝美英說，每年5月的模範母親表揚及8月的模範父親表揚，是行之有年的地方盛事，對於一生辛勞的媽媽們、爸爸們表達感恩的心，受表揚的家庭也都備感榮幸。今年，中壢區華愛里提報的模範母親過世，區公所要里長重新提報，造成地方譁然。重新提報的理由竟然是：因為賀匾還沒製作，沒送出無法核銷。

謝美英說，5月的表揚作業截止時間是2月，距離表揚時間整整還有3個月。如果是作業問題，那提報及作業時間應該縮短；對於已經被提報的模範母親不應該取消她的資格，這樣對往生者不公平，對家屬而言，是再次傷害。

謝美英強調，頒獎表揚一位辛勞一生的母親，不該因為她人不在了，取消她的榮譽。據了解，這是多年來的規定，她希望今年是最後一次發生，請市府及各區公所立即檢討不合適的規定。

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