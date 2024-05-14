2024桃園管樂嘉年華5／25登場　日本大阪市音樂團首度來臺演出

▲2024桃園管樂嘉年華5/25登場(由左至右依序為何康國博士、市長張善政、文化局長邱正生)。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年邁入第20屆的「2024桃園管樂嘉年華」，於5/25、 26與5/31至6/2連續兩個周末在桃園藝文廣場熱鬧展開；市長張善政14日於文化局舉辦記者會表示，本屆首度啟動策展人機制，由何康國博士以「桃園故事」為主題，策劃5場風格多元的戶外大型管樂音樂會，邀請喜好音樂的市民朋友到場欣賞精彩表演。

張市長指出，2024桃園管樂嘉年華集合國內外優秀樂團，除了桃園交響管樂團、龍潭愛樂管弦樂團、高雄市管樂團、桃園校園管樂社團等在地樂團，也特別邀請成立101年的「日本大阪市音樂團」（Osaka Shion Wind Orchestra）首次來臺演出，5場戶外大型管樂音樂會皆自由入場，歡迎市民朋友們把握千載難逢的機會一飽耳福。

▲龍潭愛樂管弦樂團演出。（圖／文化局提供）

策展人何康國博士表示，桃園擁有豐富的管樂資源，「桃園管樂嘉年華」也逐漸成為國際節慶品牌，今年結合多元文化藝術，精心打造5場大型戶外管樂音樂會，由5/25桃園交響管樂團「揮動樂章」音樂會揭開序幕。

▲日本大阪市音樂團首度來臺演出。（圖／文化局提供）

5/26由高雄市管樂團從桃園出發，體驗寶島各地絕美旋律；5/31邀請英國指揮家道格拉斯伯斯托（Douglas Bostock）與「日本大阪市音樂團」（Osaka Shion Wind Orchestra）帶來國際專業演出；6/1「桃園群英薈」由龍潭愛樂管弦樂團召集全國17個縣市社區管樂菁英同臺演出；6/2閉幕演出「亞洲青年管樂匯演」，則由桃園在地10校聯合管樂團與馬拉西亞巴杜卡瑞國中聖約翰管樂團合作演出。

▲2024桃園管樂嘉年華周邊市集區攤位內容多樣。（圖／文化局提供）

文化局長邱正生表示，「2024桃園管樂嘉年華」除了5場戶外音樂會，還規劃3大主題管樂小舞台、市集區，其中管樂小舞台安排爵士、古典、輕音樂、流行及經典老歌演出，周邊的市集區攤位內容多樣，包含輕食美飲、音樂周邊、創意手作等，邀請市民朋友一同參與年度管樂盛典，更多活動詳情請上「桃演本舖」臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/WXZVbe）查詢。

包括市府文化局長邱正生、秘書處長于建國、桃園區長許敏松、台北青年管樂團藝術總監侯宇彪、桃園交響管樂團擔任團長陳榮昇、桃園交響管樂團執行長暨常任指揮陳玟蓉、桃園市大地藝文學會長許瑞月、高雄市管樂團團長林桐毅、龍潭愛樂管弦樂團團長張鴻宇、龍潭愛樂管弦樂團副團長陳怡秀、MIT米特薩克斯風重奏團長陳冠文及市集攤商代表等皆一同出席。