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桃園-台灣新亮點　周柏吟帶領代表團赴新加坡行銷推廣

桃園觀旅局攜手業者　赴新加坡拼觀光

▲與星國三大旅行社簽訂MOU。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣和新加坡在2023年相互啟用「自動通關計畫」，兩國旅客在入境時更加便捷，旅遊市場呈穩定成長。為搶攻新加坡旅遊市場，桃園市政府觀旅局局長周柏吟以「桃園-台灣新亮點」為主題，親率桃園觀光代表團等27人，於5月7日至10日赴星國行銷推廣桃園之美，並與星國三大旅行社簽訂MOU，期吸引星國民眾來桃園旅遊。

市府觀旅局15日表示，此次周柏吟局長帶領代表團分別拜會新加坡送客臺灣前五大旅行社的EU Holidays、康泰旅行社及南和旅行社，藉由雙邊業者交流互動對接，深入了解新加坡旅客疫後旅遊偏好。目前新加坡出境旅遊市場持續加溫，旅行業者也尋求新的旅遊產品。

周柏吟表示，這次到訪的所有業者，除能為新加坡旅客規劃親子及生態、戶外等相關行程，桃園擁有眾多觀光工廠、休閒農場及花季活動，很適合下飛機後想要就近體驗各種觀光方式新加坡旅客，亦是當地旅行業者納入新產品包裝的選擇。

為搶攻新加坡旅遊市場，市府觀旅局並在新加坡舉辦桃園觀光推介會，駐新加坡台北代表處童振源大使親臨現場，大力推薦桃園觀光時提到：「自己的國小畢業旅行即是走訪大溪，對大溪充滿深刻的記憶點。此外，桃園是著名的客家庄，有著豐富的客家傳統文化及美食，是觀光發展的極大優勢，尤其是新加坡的客家人佔了11%，市場不容小覷。

桃園觀旅局攜手業者　赴新加坡拼觀光

▲新加坡行銷推廣桃園之美。（圖／觀旅局提供）

周柏吟說：桃園有豐厚的觀光工廠資源、還有身為工業、製造業第一大城的技術優勢，比如新加坡旅客也十分喜愛的自行車遊程，在觀光工廠的結合下，我們還能展示給遊客自行車的製造細節與脈絡，其實很能帶給親子遊憩行程不一樣的旅行收穫，再加上各項豐厚的DIY資源，非常適合全家同遊。

會中在駐新加坡台北代表處童振源大使的見證下，觀光旅遊局周柏吟局長與新加坡旅行業協會(NATAS)以及三間主力旅行業者EU Holidays、康泰旅行社及南和旅行社代表簽屬觀光合作備忘錄MOU。

桃園觀旅局攜手業者　赴新加坡拼觀光

▲周柏吟帶領代表團赴新加坡行銷推廣桃園之美。（圖／觀旅局提供）

周柏吟局長表示，本次觀光推廣交流成果豐碩且獲得得熱烈迴響，後續將與新加坡旅行業協會及EU Holidays、康泰旅行社及南和旅行社三大新加坡旅行業者合作推出基北北桃串聯行程，主打新加坡旅客喜愛的DIY體驗、登山健行、親子農場遊等主題性強的套裝遊程，桃園市政府觀光旅遊局已規劃參與今年8月舉辦之新加坡秋季旅展 (NATAS Holidays)。

包括：住都大飯店、桂林系列旅館、嘉仕特飯店、星拓國際旅行社、萌寶旅行社、大溪老城四季行館、秘境41、手信霧隱城、太平洋自行車博物館、Xpark、小人國主題樂園及埔心牧場等桃園在地觀光業者參與此次活動。

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