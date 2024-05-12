埔里人阻中友集團闢渡假村　南投環保局：業者需重開環評前會議

▲中友百貨集團擬於埔里鎮興建「里山森活度假村」，地方民眾赴南投縣府會陳情質疑該開發日前召開的環評前公開會議有效性。（圖／翻攝「守護台灣白魚永續棲地自救會」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

中友百貨集團旗下的「埔里農莊公司」計畫於埔里鎮開發占地上百公頃的「里山森林渡假村」，當地居民質疑將大量掠奪地下水資源、危及台灣白魚等復育物種，組成自救會群起反對和抗議，日前先後赴南投縣議會、縣政府陳情，要求該公司的環評前公開會議須重新召開。

埔里農莊公司於4月27日在開發地點之一的廣成里召開環評前公開會議，但因只通知該里里民出席，周邊一新里里長率里民到場抗議，認為不符法定程序、與業者代表爆發口角衝突，場面火爆；2里居民組成「守護台灣白魚永續棲地自救會」，10日前往南投縣議會與南投縣府進行請願與陳情，不過縣議會僅由駐衛警察接下陳情書，縣府則由南投縣環保局長李易書出面接受陳情。

自救會指出，埔里農莊在廣成里、一新里、合成里大面積開發，觸及保安林地、山坡地、地下水權、保育類物種、考古遺址、土石流潛勢區等議題，嚴重威脅當地居民之生存權益，且多項違反行政程序之實，遭縣府裁罰後仍繼續進行施工，他們要求應該沒收機具，同時恢復原狀，後再開說明會。

自救會表示，業者日前召開的公開會議有多項程序不完備，但南投縣環保局在5月8日僅函示業者「建議重新擇期辦理公開會議」，但並未直接認定說明會「無效」，認為環保局推卸責任；該自救會除懇求縣長許淑華與縣政府能積極依法行政，針對中友集團旗下埔里農莊公司的三個開發案，能整合縣府內部各局處，要求埔里農莊能做好民眾參與、進行民眾溝通，且按照法規程序合法申請，為縣民主持公義並保障權益。

縣府環保局則回應，有關民眾認為該開發案恐造成水資源匱乏、廢水任意排放及土石流等環境衝擊問題，皆屬環境影響評估的審查範圍，未來召開環評會議時必定審慎審視，要求開發單位確實做好污染防制工作；該局也於5月8日函請開發單位，需再召開一次依照環評法規定的「公開會議」，包括開發案所在地廣成里、鄰近受到影響的村里都須一併邀請參加，務必加強與民眾溝通。

另縣府農業處也表示，針對本開發案在未擬具水土保持計畫就擅自先行動工部分，皆已依規裁罰，並於每次裁罰後函文通知開發單位「應立即停止一切違規開發行為…依正常程序及規模重新提送水土保持計畫…」；今年2月7日亦以公文（府農管字第1130041124號函）要求立即停工，涉及土地使用及違規態樣部分，同時移由縣府地政處等相關單位依法嚴格處理。