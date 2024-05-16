福州發布「福馬同城生活圈」10措施　每年砸4億支持馬祖企業

▲第二十六屆海交會在福州舉行。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／福建報導

福建福州今（16）早在第二十六屆海峽兩岸經貿交易會（海交會）開幕式上，發布福馬「同城生活圈」10條措施，內容包括每年安排1億元（人民幣，下同，約新台幣4.3億元）支持馬祖企業發展、優化「福馬同城通」卡辦理方式等。

在今早的開幕式上，福州發布福馬「同城生活圈」10條措施。會上介紹，這是福州為貫徹落實《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，推動福馬「同城生活圈」建設推出的先行先試首批政策措施。

福建省委書記周祖翼致詞時指出，將繼續推動情感紐帶越拉越緊，進一步深化兩岸人文、青年交流交往，共同弘揚中華民族偉大復興，鼓勵更多台灣青年來福建追夢、築夢、圓夢。

周祖翼還說，福建是兩岸融合發展前沿，希望更多台商台胞繼續紮根福建、深耕福建，積極融入福建高質量發展，「與我們一起打拚、一起努力，共同譜寫中國式現代化福建篇章，共同創造民族復興的美好未來。」

▼福建省委書記周祖翼致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

以下為具體措施：

第一、積極推動福馬產業合作園設立，確定連江縣琯頭鎮粗蘆島區域內作為先行先試區，福州市每年安排1億元，用於支持有關福馬產業合作園中馬祖企業的發展。

第二、支持馬祖設立兩岸貿易集散中心，爭取加密馬尾至馬祖、黃岐海上貨運航線，鼓勵兩岸貿易經馬祖中轉，福州市每年安排4000萬元給予補助。

第三、支持馬祖居民在福州同等享受當地居民教育相關待遇，可以申請就讀（含轉學）福州中小學、幼兒園，井建立學籍。

第四、福州具備招收台灣學生資質的市屬高校可面向馬祖高中生展開招生。

第五、支持推動直接採認台灣地區職業資格工作，在連江設立台胞職業資格服務窗口，就近受理馬祖等地台胞的職業資格直接採認業務。

第六、支持馬祖居民在福州置辦不動產，享受福州居民購房辦貸政策，海峽銀行提供10億元專項利率優惠貸款額度，用於支持馬祖居民貸款。

第七、支持馬祖設立高端健康管理中心，以發放大健康和旅遊消費券的形式，鼓勵福州居民赴馬祖進行健康游。

第八、積極推動福州新區與平潭綜合實驗區建立對台融合協同機制，實現一體化、高質量發展。

第九、支持符合條件的馬祖地區以及在福州登記註冊的台資企業申報「福州老字號」，支持馬祖地方產品在福州銷售，對符合條件的銷售企業可予以獎勵，對馬祖居民、企業在福州區域內租用市屬國有房產經營馬祖產品，前3年可予以租金減免50%。

第十點、優化「福馬同城通」卡辦理方式，積極拓展線上辦理管道，完善提升「福馬同城通」卡在住房、醫療、教育、交通等領域優待舉措。