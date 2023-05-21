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大陸 大陸焦點 特派現場

電音三太子助陣台灣特產　福州海交會「馬祖高粱、老酒麵線夯」

▲▼ 福馬磋商會、海交會馬祖館開館 。（圖／台商提供）

▲海交會馬祖館開館 。（圖／主辦方提供）

記者任以芳／綜合報導

第二十五屆海峽兩岸經貿交易會(簡稱「5·18」海交會)馬祖館開館，會展期為5月18日至5月22日，馬祖知名企業像是馬祖高粱酒、馬祖老酒麻油麵線等數十款旅遊特產品及伴手禮展出，這是疫情防控政策，兩岸「小三通」復航後馬祖首次參會。

▲▼ 福馬磋商會、海交會馬祖館開館 。（圖／台商提供）

▲電音三太子助陣馬祖館開館。（圖／主辦方提供）

陸媒《中新社》報導指出，當天開館現場，台灣特色的電音三太子表演吸引不少嘉賓和市民目光。連江縣長王忠銘、福州市政協主席劉卓群為開幕剪彩，以馬祖高粱酒舉杯慶賀，期盼兩岸經貿發展順暢。

馬祖館位在7號展廳「海峽兩岸融合發展精品展區」，館內參展的企業有馬祖酒廠、林義和工坊、馬酒生技、方舟實業行和龍福旅行社等，展示了馬祖高粱酒、馬祖老酒麻油面線、馬祖高粱系列、島嶼紀念酒杯、3D立體雷雕造型便利貼等數十款旅遊特產品及伴手禮。

▲▼ 福馬磋商會、海交會馬祖館開館 。（圖／台商提供）

▲連江縣長王忠銘推廣馬祖觀光。（圖／主辦方提供）

王忠銘指出，馬祖位於台灣海峽西北方，下轄南竿、北竿、莒光、東引等四個鄉，總面積雖然29.6平方公里，但四鄉五島中卻蘊藏著最豐富的自然景觀、建築風格、閩東特色的民俗文化以及人文風情，更有馬祖藍眼淚夢幻美景及方塊海奇景。

他進一步推廣，不僅如此，多元的觀光資源、生態美景、季節活動、運動賽事，以及全世界最好喝的白酒、地方佳餚更是讓人一生難忘。

▲▼ 福馬磋商會、海交會馬祖館開館 。（圖／台商提供）

▲來自馬祖特產受到大陸民眾關注。（圖／主辦方提供）

王忠銘希望借由此次參展機會，讓馬祖業者可與兩岸業者尋求通路，提高馬祖對外曝光率外，建立地方對外參展及營銷能力，共同向外行銷馬祖，並與馬祖觀光旅遊文宣品共同營銷宣傳。

據悉，海交會展期為5月18日至5月22日，共計五天，展示海峽兩岸特色商品，展會期間，主辦方還將舉辦直播帶貨活動，促進海峽兩岸特色商品展示、推廣，讓廣大消費者共享海峽兩岸經貿交流的實惠。

▲▼ 福馬磋商會、海交會馬祖館開館 。（圖／台商提供）

▲第六次馬福磋商會達成多項初步共識，包含向馬祖供水。（圖／主辦方提供）

另外，第六次馬福磋商會18日在福州舉行，雙方達成多項共識，並交換「馬福共飲一江水共識書」「馬福村居攜手建設福馬共同家園倡議書」「馬福媒體加強合作共識書」。

磋商會是第二十五屆海峽兩岸經貿交易會重要活動之一，連江縣長王忠銘率馬祖代表團一行70多人參加磋商會及馬祖館開館儀式等相關活動。

陸媒報導稱，馬祖縣自來水廠廠長陳志國表示，在馬祖與福州距離相近的條件之下，參考金門的海底管線經驗，初期規劃以海底鋪設管道的方式對馬祖供水，後續細節及未來雙方公司的合作模式，需要尋求雙方各級支持，分工來推動。「這有利於未來保障馬祖用水穩定。」

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