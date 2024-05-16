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美國又撞橋！德州駁船「失控撞毀橋墩」　鐵路橋一截斷裂

記者張寧倢／編譯

美國馬里蘭州巴爾的摩3月26日才發生貨輪「達利號」（Dali）撞斷凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）導致6人死亡的嚴重事故。事隔不到2個月，德州東南部加爾維斯敦（Galveston）15日又發生駁船撞橋的意外，導致橋墩混凝土破裂，鐵路橋其中一截軌道斷裂，掉落下來砸中駁船。

▲▼德州加爾維斯敦（Galveston）15日有一艘駁船撞上橋墩。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國又發生撞橋意外，德州15日一艘駁船意外撞上橋墩。（圖／達志影像／美聯社）

根據美聯社報導，德州加爾維斯敦15日發生撞橋意外，一艘駁船因為人為操縱失控，不慎撞上了連接至鵜鶘島（Pelican Island）的堤道大橋橋墩，導致橋墩混凝土破裂，以及鐵路橋部分毀損。另有一名男子從船上跌落水中，所幸並未受傷。

▲▼德州加爾維斯敦（Galveston）15日有一艘駁船撞上橋墩。（圖／路透）

▲據信，事件疑似是因為拖船人員操作不慎才會撞上橋墩。（圖／路透）

加爾維斯敦郡航海區（Galveston County Navigation District）的橋樑管理負責人佛洛雷斯（David Flores）表示，事故發生在上午10時前不久，一名拖船操作員同時推動著2艘駁船時突然失去控制。佛洛雷斯補充，「水流相當湍急，潮位高漲，他失控了。」

▲▼德州加爾維斯敦（Galveston）15日有一艘駁船撞上橋墩。（圖／路透）

▲被撞上的堤道大橋側邊設有鐵路軌道，但僅是為了保護橋梁結構，並未用於實際運輸。（圖／路透）

這艘駁船屬於馬丁石油公司（Martin Petroleum）所有，船載容量為3萬加侖，駁船撞擊橋墩後漏油，但目前尚不確定有多少石油洩漏到海灣中。佛洛雷斯表示，為了清理海上漏油，周邊約有10.5公里長的水道被迫關閉。

▲▼美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷。（圖／路透）

▲美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）的凱伊橋3月26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷。（圖／路透）

由於橋墩和一旁的鐵路橋毀損，這條通往鵜鶘島的唯一聯外道路被迫封閉，且至少會持續封路至17日。小島上有德州農工大學加爾維斯敦分校、大型造船廠和工業設施，撞橋事故前校園裡只有不到200人，島上的民眾最終在封路前被獲准開車通過這條橋撤離。

►►►撞斷巴爾的摩大橋「21名船員困在船上」　近2個月沒網路！與世隔絕

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