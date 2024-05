男子面試警察自爆「曾強迫女童口交」　恐面臨終身監禁

▲美國一名24歲男子日前在警察部門面試時,承認他曾在數年前要求一名未成年女童替他口交。(示意圖/視覺中國CFP)



記者張方瑀/綜合報導

美國佛羅里達州一名24歲男子日前在警察部門接受工作面試時,竟承認他曾在數年前要求一名未成年女童替他口交。如今他不僅失去工作機會,還須面對兒童性侵害罪名,最重可能被判終身監禁。

根據《獨立報》報導,現年24歲的柏德利(Stephen Bodley)在3年前參加了佛州橘郡(Orange County)阿普卡警察局(Apopka Police Department)的警察面試時,其中一個環節是接受「語音壓力測試」(voice stress examination),當時警方詢問了他在筆試時回答的不尋常答案。

語音壓力測試通常是警察在調查刑案時會使用,用來確認一人的證詞是否誠實,而警察單位偶爾會用來作為新人面試審查使用。柏德利在先前的筆試中寫道,自己曾經在幾年前性侵一名女童。

主考官在面試時要求他再解釋一次,結果他也給出了同樣的答案。根據逮捕令所述,柏德利在14至15歲時曾性侵一名年僅9至10歲的女童,要求對方與他玩「性遊戲」,還強迫對方替他口交。

後來警方循線找到受害女子,她也證明柏德利所說屬實,但自己當時年紀還小,以為對方只是在玩遊戲,長大後才發現這造成她很大的陰影。

如今柏德利「18歲以下未成年人性侵12歲以下兒童」的罪名成立,法院將在6月24日公布審判結果,最重可能被判終身監禁。

An Orange County jury found Stephen Bodley, 26, guilty of Sexual Battery on a Child after he openly admitted to it during a job interview for the Apopka Police Department.



