傳拜登將下令關閉美墨邊界　每天破4000人越境就執行

▲美國總統拜登（Joe Biden）傳將採取更嚴厲的移民措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登政府正在採取更多限制措施，阻止移民前往美國邊境。有消息人士向美國媒體透露，拜登即將祭出行政命令，一旦每天入境的移民人數達到4000人，就會關閉美墨邊境。對此，白宮拒絕發表評論。

根據紐約郵報報導，一名接近白宮的消息人士表示，這項限制入境的行政命令即將頒布，但尚不清楚日期定在何時。

報導稱，美國兩黨的邊境法案草案中，有一項條款賦予總統執行驅逐移民命令的權利，但今年2月該法案未能在參議院通關。這項立法提案預計賦予國土安全部長執行遣返的自由裁量權，但如果一周內每日非法越境人數超過5000人時，將允許強制驅逐出境。

▲美墨邊境每天湧入數千人，2023年9月更增至8991人。（圖／路透）

根據美國海關及邊境保衛局（CBP）數據，今年4月，美國西南邊境當局平均每天攔下5990名移民，這項數字還不包括所謂的「逃脫者」，即逃避檢查和逮捕的人。

慣例上，夏季月份的邊境越境人數會有所下降，因為移民不太會在酷暑天氣中非法進入美國。然而，去年每天平均的越境者人數從6月的4819人，7月增加為5919人，8月又增加到7515人，直到9月仍持續增至8991人。

紐約郵報取得的CBP內部數據顯示，美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）目前在全美拘捕了1萬多名移民，超過了5所邊境巡邏部門設施的收容人數。另據美聯社報導，美國移民法庭目前累積了破紀錄的300萬起案件，審查這些人是否能成為合法移民的法官約僅600名，平均每人要負責5000起案件。