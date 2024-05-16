撞斷巴爾的摩大橋「21名船員困在船上」　近2個月沒網路！與世隔絕

▲美國巴爾的摩凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）部分橋體卡在達利號貨輪的船頭，當局13日進行爆破拆卸工程。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

美國馬里蘭州巴爾的摩大橋3月26日被長289公尺的貨櫃輪「達利號」（Dali）撞上，大橋坍塌釀成橋上6人死亡，數千噸的鋼鐵、水泥殘骸墜入河中也導致了達利號擱淺。如今距離事發當時已過了7周，船上的21名船員仍然被困在原地，待在甲板下與世隔絕。

根據美聯社報導，巴爾的摩具指標性的凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）被撞斷7周後，當局在13日對達利號進行了一次可控制的爆破拆除作業，目的是將橋樑的部分殘骸炸入水中。當局與船員們都希望，這次的拆除作業能為這個漫長過程畫下句點。

達利號貨輪被卡在原地，船上21名船員中包含20名印度人和1名斯里蘭卡人，由於簽證限制、缺乏必要的上岸通行證，以及美國國家運輸安全委員會（NTSB）和聯邦調查局（FBI）正在進行的調查，這21人一直無法下船，與世隔絕，距離家鄉數千公里。

儘管當局13日使用小型炸藥「分離了」船頭上的一大片橋梁殘骸，但船員們仍留在甲板下方。美國海岸巡防隊（US Coast Guard）上將吉爾里斯（Shannon Gilreath）表示，現場有消防員隨時待命，「他們是船的一部分，是保持這艘船的人員配置與運轉所必需的角色，他們本身就是船上最好的救援人員。」

達利號有望在本周重新浮水，但目前仍不清楚這艘船還能否航行3.7公里並且平安入港。船員們這幾周以來的生活陷入悲慘處境，為了配合調查，他們的手機被FBI沒收，數周以來幾乎與外界斷聯，無法傳訊息或使用網路銀行，家中付不出每月帳單，在入睡前也沒辦法看一看子女的照片。

新加坡海事官員工會和新加坡海員組織11日發布聯合聲明，由於「對個人刑事責任沒來由的恐懼」和情緒壓力，船員們的士氣低落是可以理解的，因此呼籲當局盡速歸還他們的手機，與家人斷聯已帶給他們巨大困境。國際海員工會（SIU）主席亨德爾（David Heindel）也表示，「無論調查需要多久時間，船員的權利與福利都不應該受到侵犯」。

據報導，目前船員們已經拿到了沒有網路數據的臨時手機和SIM卡，還收到了來自各個社區團體和私人捐贈的愛心關懷包，包含最近幾周接連送過去的印度零食和手工棉被，但目前仍無法得知他們的歸期。