水星入金牛！　今起「3星座」要發財了

▲3星座今起財富穩定成長，讓人羨慕。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾興奮宣布，今（16）天水星進入金牛座第一宮位，象徵著一扇通往財富的大門被打開！這段時間內，人們的思維和溝通方式更加穩定，對於財務和物質的關注也大幅增加。並點名「3星座」花錢注意細節、控制預算懂得省錢，讓財務狀況穩定成長，越來越有錢。

水星入金牛，艾菲爾盤點「3星座」財富之門大開，財富漸增。請同時參考太陽及上升星座：

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1.金牛座

當水星進入你的第一宮位時，會明顯感受到財富穩定成長中，這不只是一時的好運，而是種持久的穩定感。能發現自己在財務規劃上更有自信，能有效地管理金錢，可能會引來一些新的投資機會，或更專注於穩健的財務管理，使儲蓄和資產逐步地成長。穩妥的財務狀況，將為你提供一個可靠基礎，讓你更安心面對未來的財務挑戰。

2.處女座

水星的穩定化作用對你的財務狀況有正面影響，會發現自己在處理財務細節更加的周到，這種細心將幫助你避免不必要的花費。此外，你也會發現新的省錢方式，進而積極促進財務的累積，這種小心翼翼的態度不僅能有效管理資金，還有助於建立更穩固的財務基礎。

3.摩羯座

在你身上，理財技能是項非常突出的特質。當水星進入金牛座時，這股特質會變得更強大，你可能會花更多時間制定更細緻的預算計畫，重新檢視個人開支、找出節流的機會。此外，你也會開始尋找新的收入來源，包括開創副業、投資或其他方式以增加財務流動性。這些努力有助於確保財務穩定成長，替未來打下更堅實的基礎。