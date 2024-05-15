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農曆四月生肖事業運一次看！屬鼠創意爆棚、屬蛇麻煩不斷

▲運勢占卜「最近我會吸引到什麼樣的人？」（圖／記者陳怡真制表）

▲4生肖在農曆四月工作表現大放異彩。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

農曆四月（國曆2024年5月8日至2024年6月5日）又稱梅月，至此將漸進夏季，雨水增多，農作物進入生長旺季。在這個生機盎然的時節，12生肖的事業運也迎來新變化，《科技紫微網》特別點名4生肖將大放異彩、有望在職場大豐收，不妨參考看看。

★本月事業運之星：生肖鼠、生肖龍、生肖馬、生肖雞

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● 生肖鼠

工作上，你的創意有如長江之水，源源不斷，特別是廣告創意領域、設計裝修行業、以及新聞傳媒工作者，將能展現出獨一無二的天分。只要專注投入，你在事業上會有很大的收穫。

● 生肖牛

此月缺少貴人相助，身邊又沒有朋友適時關心，孤獨感會特別強烈。但人際關係又偏偏是本月的改運之本，如果能夠稍微放低姿態，試著融入同事和朋友的圈子，就能憑藉人際關係，在工作上爭取到不錯的機會，還能帶動財運呢！

● 生肖虎

運勢平淡的一月，工作上沒有多大起色，縱然忙碌投入，表現仍然平平。其實工作並不只是完成任務那麼簡單，人際往來也是其中的重要課程。

● 生肖兔

本月運勢好壞參半。最近別輕信他人，若想與人合作，應尋找可靠、相熟的對象，以免上當受騙。工作上，本月能夠收穫上司稱讚，遇到狀況時多往好的一面想，積極主動解決，便能有出色表現。

● 生肖龍

本月人際關係相當順暢，工作中與同事能夠合作無間，默契十足。生活上能和朋友互訴心事，也有人主動邀約你出外吃飯、娛樂、或是送禮給你，讓你心情大好，運勢走向也跟著看好。但要注意，遇到問題時需付出更多細心和耐心，一旦急躁，可會頻繁出錯哦！

● 生肖蛇

本月似乎總是麻煩事不斷，需要耐心處理。上半月有些忙碌，除了要分配工作時間，還要耐心處理細節，否則很容易失誤。下半月運勢更為低落，容易犯小人，然而還是要打起精神來啊！

● 生肖馬

活力十足，有用不完的精神。強大的自信讓你做起事來特別順利，貴人運也因此提升，受重用的機會很高哦！

● 生肖羊

本月運勢前高後低。上半月工作表現出色，不但贏得眾人的讚賞與認同，計畫進行也十分順利。但要小心言多必失，注意管好口舌。到了下半月，工作壓力增加，你開始感覺吃不消，若個性有虛榮浮華傾向，此期間將遭到排擠。

● 生肖猴

外出機會多，有機會接觸新的工作內容，且會與公司以外的人接觸頻繁。職場新進員工此期間需要加倍努力，多向有經驗的前輩請教，有助於提高工作效率。

● 生肖雞

事業運很不錯，雖然上半月會遇到不少難題，但有貴人相助，還會得到上司的照顧，有升職加薪的機會。不過，要小心同事對你眼紅，低調一些為妙。

● 生肖狗

本月你的事業運勢將面臨挑戰，主要原因是過度謹慎和低調，這使你錯過了不少良機。你常常選擇安全的做法以避免問題，但這也導致你處於一種被動的狀態，沒有充分把握機會來展示你的能力。若能在本月逐漸放開自我，更加主動和積極地追求職業上的機會，你將看到情況有所改善，並逐步扭轉被動的局面。

● 生肖豬

心情有些不美，凡事易衝動，一有閃失，就會被人家抓住把柄，反咬你一口。工作中容易有細節處理不當的問題，好在有上司和同事包容，無甚大礙。

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