揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

▲3生肖5月下旬事業運將起飛。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者隋昊志／綜合報導

水星日前揮別逆行恢復順行，這也被視為是好運與機會的象徵，《搜狐網》運勢專欄點名，進入5月下旬，有3大生肖將事半功倍，只要在面對挫折時，不會輕易放棄，且能夠全力以赴，事業也會隨之蒸蒸日上。

第三名：生肖牛

屬牛的人個性穩重踏實、聰慧能幹，面對挫折不會輕易放棄。只要勤肯努力，熬過默默無聞的階段，就能夠搶佔先機，最終會滿載而歸。總是會認真鑽研工作的他們，在不斷努力之下，機會也會源源不斷的降臨。進入5月下旬，屬牛的朋友將告別低迷，會獲得貴人相助，事業發展順利，有望獲得升職加薪的機會，日子將順風順水。

第二名：生肖兔

屬兔的人樂觀堅強，不喜歡抱怨，心思細膩的他們善於與人相處，人緣極佳。進入5月下旬，屬兔的朋友將告別過去的不如意，擺脫霉運，只要保持好心情，就能得到貴人的指點和幫助，對財運帶來顯著提升，事業也會蒸蒸日上。

第一名：生肖馬

屬馬的朋友聰明機智、善於學習，在工作中表現出色，溝通手腕嫻熟也讓他們的人緣極佳。進入5月下旬，屬馬的朋友很容易憑藉才華吸引貴人，他們總能夠得到正面回饋，有了貴人在旁指點迷津，不但做事更加從容，事業也會迎來重大突破，機會源源不絕。