閃遠一點！　4星座可能變渣男

▲您遇過渣男嗎？（示意圖／記者林世文攝）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾表示，閃遠一點！雙子座、雙魚座、巨蟹座、射手座可能變成渣男。

第四名射手座：自由奔放、容易變心

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射手座的人追求自由，渴望探索新奇刺激的感覺，享受生活帶來的每個驚喜。然而，這種追求自由的心態，也可能使在感情上表現出不夠忠誠，他們的心思容易飄忽不定，往往在一段感情中出現無法抗拒的誘惑。

這種對自由追求，使得他們有可能變成渣男，對感情不負責任，容易讓身邊的人感受到失望和受傷。他們需要學習對自己的行為負責，並意識到自己的行為對他人造成的影響。

第三名巨蟹座：人緣太好、假戲真做

巨蟹座的人通常以其出色的人際交往能力而聞名，善於與人相處，常常能夠在社交場合中，游刃有餘地展現自己。然而，有時他們會不惜以偽裝自己的真實意圖，以保持形象完整性。

這種表面的圓滑使得他們在感情上顯得輕浮，容易將交往當成一場遊戲，而不是真誠連結。有時候他們可能會背著自己的伴侶，與其他人曖昧交往，忽略對方感受，這樣的行為容易有渣男名號。

第二雙魚座：意亂情迷、陷入情網

雙魚座的人非常注重情感，深受感受力驅使，往往情緒波動大，且容易受到外界情勢影響。他們充滿浪漫幻想，常常沉浸在自己的夢想世界中，容易將理想化的愛情，投射在現實關係中。

然而，這種情感投射常常讓他們失去理性，容易在感情中迷失方向，陷入情網難以自拔。由於傾向於將愛情視為生活的重心，這使得他們在感情中顯得不夠穩定，容易給人渣男的印象。其實，並非心懷不軌，而是情感掌控他們的行為，使得難以適應現實的情感需求。

第一名雙子座：偷情上癮、越陷越深

雙子座的人天性喜歡追求刺激，渴望在生活中不斷尋找新鮮感，這種好奇心和探索精神，使得他們容易被一時衝動所吸引，陷入偷情習慣。不僅如此，他們往往因為這種刺激而越陷越深，難以自拔。

這種自由奔放的態度，使得他們在感情中難以忠於一個人，容易對伴侶不忠，甚至成為渣男的傾向。他們的行為常受到衝動和好奇心驅使，導致在感情中缺乏穩定性和責任感。