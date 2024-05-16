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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文原傳出可能在卸任之際特赦前總統陳水扁，但最終在內閣已總辭之下，無法完成，不過也意外讓扁案再度受到關注，而其家庭成員近況也引起外界好奇。回顧陳水扁當年第二任總統即將卸任之際，弊案纏身，最終判刑定讞入監，家族更牽連其中，讓曾權傾一時的「第一家庭」，成為了「第一貪家庭」。而經過16年，扁家每個成員也各自有了不同的際遇。

陳水扁

陳水扁因身陷弊案，2008年11月12遭羈押在台北看守所，之後龍潭購地、陳敏薰買官收賄、海角7億、二次金改收元大2億供4案被判有罪，刑期合併執行20年定讞，2011年底入監，期間轉至台中監獄附設培德監獄。2015年間，陳水扁經醫師診斷鑑定後獲保外醫治，截至今日已獲第38次展延。

▲▼前總統陳水扁5/2走上凱道行使憲法請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。隨後並到行政院遞交請願書，也拜會立法院民進黨、民眾黨及時力黨團，希望得到支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者湯興漢攝）

當時，陳水扁曾同意在這期間，不從事與醫療無關活動、不接受媒體採訪、不參加政黨公開活動，等「三不」規定，但卻已多次衝撞相關規定。包括北上前總統李登輝壽宴、出席凱達格蘭基金會酒會、替兒子陳致中站台輔選、接受日本產經新聞訪問、接見台南市長黃偉哲、為國務機要費金流召開國際記者會、出庭幫女兒陳幸妤打官司，之後更因兒子陳致中涉犯《洗錢防制法》被判有罪，須服刑1年，擔憂民進黨版本的《選罷法》排黑條款將使陳致中終身不得參政，引發阿扁親赴凱道請願，更放話不惜死諫。

此外陳水扁在社群平台上也相當活躍，有自己的廣播節目，除了評論時事外也喜歡做哏圖跟網友互動，儼然成為了「網紅」。

陳水扁共被起訴10案，其中國務機要費已修法除罪化免訴，而侵占機密外交款有審無罪，故還有剩下4案包括二次金改收國泰3億、教唆偽證、卸任後侵占機密公文、陳敏薰買官洗錢。

吳淑珍

吳淑珍當年因龍潭購地、陳敏薰買官收賄及海角7億三罪，遭高院裁定合併執行17年6個月，2011年被送至台中監獄附設培德醫院評估是否收監，獄方和醫療團隊當天宣布「拒收」，高檢署則表示將吳淑珍責付給陳致中，限制住居、禁止出境。

▲▼陳水扁、吳淑珍與陳幸妤。（圖／翻攝陳致中臉書）

▲陳水扁、吳淑珍與陳幸妤。（圖／翻攝陳致中臉書）

吳淑珍因身體緣故較為低調，疫情期間確診，一度瘦到32公斤，還有幻覺、精神恍惚、沒辦法久坐輪椅等症狀，讓陳水扁憂喊是「風中殘燭」，又因眼瞼患上惡性腫瘤開刀，不過之後健康轉穩，還接受陳水扁廣播節目專訪，兩人大談婚姻故事。

陳幸妤

陳幸妤2011年8月17日偽證罪案三審判有期徒刑三個月，緩刑兩年定讞。2021年丈夫趙建銘因犯台開股票內線交易案，被判刑3年8月定讞入監，陳幸妤當時有意求售台中豪宅，而在同年，她因遭人指控醫療疏失，多次協商破局後被對方提告民事求償130萬元，一審委任陳水扁訴訟獲判免賠，皆引來關注。

趙建銘

▲▼前總統陳水扁女婿趙建銘，身材變瘦，成為型男醫師。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前總統陳水扁女婿趙建銘。（圖／記者吳銘峯攝）

趙建銘因犯台開股票內線交易案，被判刑3年8月定讞入監，2023年4月19日因服刑表現良好，依《外役監條例》獲得縮刑，符合初犯刑期過半才准假釋的門檻經矯正署獲准假釋，服刑天數僅約1年6個月，出獄後於台南市中西區的骨科診所擔任院長。

陳致中

陳致中延續扁家政治香火，2010年以無黨籍身份參選首屆高雄市議會議員選舉，以該選區第一高票當選，但因偽證案遭最高法院判3個月確定，被解除高雄市議員職務。之後參選二度挑戰立委失敗，2015年重回民進黨，2018年當選高雄市議員並連任，但又在2023年因洗錢案遭判刑1年，再度解職高雄市議員。

陳致中2023年5月入監，今年2月假釋出獄，3月已屆滿，因《選罷法》新增犯《洗錢防制法》判決確定者不得參選，所以陳致中終身不得再參選。

黃睿靚

陳致中的妻子黃睿靚因在扁家相關弊案犯下洗錢罪，被判刑10月定讞，法官認定黃睿靚囿於兒媳身分、難以推拒婆婆吳淑珍的要求而犯案，加上黃睿靚無前科紀錄，經本案偵審及科刑教訓後，應無再犯之虞，因此准她緩刑4年、須支付公庫100萬元，免去牢獄之災。

從事音樂教師黃睿靚，在陳致中入獄期間曾舉辦慈善鋼琴獨奏會，扣掉必要支出後，獨奏會收入全數捐給弱勢團體，這也是睽違11年黃睿靚再度舉辦演奏會。

由於陳致中終身不得參選，日前一度傳出扁家將推出陳致中之妻黃睿靚，接棒參選下屆高雄前鎮小港區議員，對此，陳水扁回應，完全是子虛烏有的惡意炒作，不實傳聞。

▲▼陳致中、黃睿靚夫婦到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳致中、黃睿靚為洗錢案到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

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