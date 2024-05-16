昔建議蔡英文「文人部長不宜」　馮世寬：時空現在改變了

記者呂晏慈／台北報導

「文人」準國防部長顧立雄被視為準總統賴清德人事佈局一大亮點，不過，退輔會主委馮世寬昔日曾向總統蔡英文表達，「文人部長」是民主制度的象徵，但與我國國情現況不相宜，引發討論。對此，馮世寬今（16日）下午受訪說，時空現在轉變了，當初他認為若是文人部長，可能會驚慌，無法正確處理雄三誤射事件，「現在我沒有意見」。

▲退輔會主委馮世寬出席新書發表會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

馮世寬出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，今天下午在蔣經國圖書館舉辦新書發表會，總統蔡英文親自出席並登台致詞，「爆料」不少兩人互動的秘辛，還向馮世寬說：「你命中註定要跟著我8年的」。

而馮世寬在書中透露，他曾以雄三誤射為例，向蔡英文表達，如果自己是一個文人部長，可能一時無法掌握全盤狀況，更不要說如何適當處置了，因此他建議蔡英文：「文人部長是民主制度下的一個象徵，我們的國情現況實不相宜」。而蔡英文回應：「我不會用文人當部長」。

對於書中這段往事，馮世寬在新書發表會後接受媒體聯訪說，「時空現在轉變，8年了」，當初雄三誤射的時候，他才上任不到3個月，可是他馬上很鎮靜的來處理，為什麼？因為下台是一回事，要把原因和改正的方法找出來，讓所有國軍都以此作警惕，不可以犯重複的錯誤，因此他很坦誠地向總統報告，在所有事情報告以後，他也提出建議。

馮世寬回顧，當時他說，假設是文人部長，可能來不及處理這件事情，因為他會驚慌，下的決定就不會是很正確的，當初他下令不准任何人打電話到海軍總部，讓時任海軍司令部上將司令黃曙光直接跟自己報告，「大家都急著想要資料嘛，而且各台的記者、各方面的長官都希望知道到底發生了什麼，假如發生過什麼，早就收到這個資訊了，沒有的話，應該給這些作業人員更多時間，冷靜地找出原因才對」。

馮世寬說，當初他認為，假若是文人部長，可能做不到這一點，「我講的是當初的狀況」。媒體追問那現在呢？馮世寬直言，「現在我沒有意見」。

有趣的是，蔡英文今天登台致詞，回顧2020年徵詢馮世寬任國防部長職務時，馮世寬回應「可是我沒有投給妳欸？」等語，對此，馮世寬會後受訪笑稱，當時他就覺得蔡英文不像是官僚體系出來的人，讓他很放心，當然也會小心應對。