分析／特赦陳水扁只會給賴清德更多困擾　社會更撕裂、更不和諧

▲前總統陳水扁。（資料照／記者湯興漢攝）



文／陶本和

原外傳總統蔡英文會在520卸任前特赦前總統陳水扁，但在16日內閣總辭，進入看守階段後，即使命令特赦，行政院與法務部也無法進行副署及完成後續程序。事實上，此刻國會朝小野大、社會才歷經選舉撕裂的氛圍下，特赦扁並不會達到社會和解的效果，且近日釋出的民調也顯示，有近半民眾「不支持」特赦，特赦只會帶給準總統賴清德更多困擾。

「特赦前總統」在政治意涵上，放眼國際經驗，多半是改朝換代後，新政府面對當下撕裂的社會，透過特赦手段，來向非自己的支持者進行「社會和解」。因此，蔡英文卸任後，交棒給準總統賴清德，並沒有政黨輪替，民進黨政府此刻要和解的主要對象，應該是泛藍支持者，並不是同黨的前總統。

特赦同黨的前總統，在政治意涵上，並不會帶給台灣社會和解的效果，因此沒有特赦的急迫性，反而帶給國人民進黨私相授受，接納貪腐的負面形象，更做實在野陣營在選戰期間，對綠營貪汙、貪腐的抨擊與指控。

從實務面來說，此刻陳水扁尚有停審案件未定讞，他也沒有認罪，何來的特赦？倘若真的就已定讞的案子特赦，豈不只是做半套，只特赦了一半，還逼著陳水扁認罪，還把燙手爛攤子丟給賴清德，為新政府帶來更多的困擾與社會衝突。

至於當前的社會氛圍，根據TVBS在10日釋出的最新民調，48%民眾表示並不支持特赦前總統陳水扁，其中有28%表示很不支持，20%表示不太支持，而表示非常支持的比例則為8%，14%還算支持，合計支持的有22%，另外有30%民眾沒有表示意見。

如果再從在野黨的態度來看，也看不出任何特赦陳水扁後，可以為社會帶來和諧的跡象。國民黨立法院黨團總召傅崐萁就表示，這是蔡英文的職權，他們尊重，但特赦消息傳出至今，沒有對國人有清楚交代，還是只是用元首的特權來辦這樣的事情，到底特赦一個貪污犯對國家社會、下一代教育的意義是什麼，要清楚講出來。國民黨主席朱立倫也說，總統要特赦，大家予以尊重，但最基本立場是維護司法正義及人民感受；國民黨多次提出認錯、道歉、還錢，這是最基本的要求。

總體而言，陳水扁是民進黨第一位總統，死忠扁迷跟獨派是綠營的根基，即便這個根基在時代變遷下，變得越來越不穩固，但大家基本態度還是保持尊重。因此，在特赦議題上，不會有太明確的表態；不過，從當前朝小野大的國會組成、社會氛圍、在野陣營態度，各層面來分析，此刻特赦只是帶給賴清德更多困擾，再次撕裂社會。

▼總統蔡英文與準總統賴清德。（資料照／總統府提供）

