傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

▲藍白黨團輪班備戰，藍委天熱買冰淇淋送黃國昌 。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白黨團為週五院會表決夜宿議場門口，國民黨團總召傅崐萁看到民眾黨團總召黃國昌加入守夜行列，開心互動，不僅上前摸頭，還笑稱，周五表決當天要帶哨子吹，第一個衝主席台保護院長韓國瑜的絕對是黃國昌。綠委今（16日）受訪時也坦言，10年前黃國昌是為了反服貿守議場，10年後他是為了傅崐萁守議場，變化之大讓人感慨。

對於黃國昌夜宿議場門口，民進黨立委王定宇感嘆，實在找不出形容詞描述，10年前太陽花運動時，一群民眾守護台灣不要讓國民黨快速、黑箱通過法案，不讓台灣被鎖進中國，當時的年輕人讓台灣後來被國際看見，不管是半導體產業還是其他發展，很謝謝他們的付出。

王定宇感嘆，走了10年，黃國昌跟傅崐萁守在立院前面，是為了快速通過國民黨濫權、錢坑法案，連委員會討論都不要、迴避一切監督，2兆法案也好、不聽立委的話就抓去關也好，10年差距如此之大，甚至還要被摸頭跟哈哈大笑，很多人看了不知道該難過還是憤怒，每個人有選擇改變的自由，但台灣只要走錯路就回不來，現在面臨非常嚴峻環節。

民進黨立委洪申翰則表示，昨天晚上大家都看到議場前藍白排隊場景，他們要怎麼排隊都尊重，但非常感慨，10年前黃國昌是為了反服貿守議場，10年後他是為了剛去北京朝聖的傅崐萁守議場，變化之大讓人感慨，但這就是現在的黃國昌跟藍白勾結。

洪申翰坦言，傅崐萁摸黃國昌的頭，黃國昌再報以魔性般的笑聲，自己看了很不舒服，但黃國昌應該很舒服，這就是現在的國會及民主議會的困境，堅守國會該有的程序應該是不分黨派大家共同守護，現在這群人卻正在破壞跟毀滅一路以來建立的國會慣例。

洪申翰也強調，守議場可以，但藍白跳過所有民主國會程序、硬幹爭議法案，立法院長韓國瑜若無心協商為何要當院長？這不就是一個國會議長最需要發揮權限跟影響力的地方？不談立場也不用偏袒民進黨，只希望韓能堅守程序正義跟原則。