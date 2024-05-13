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科大唯二　嘉藥生U-start計畫獲百萬創業補助

▲科大唯二，2024年度「U-start創新創業計畫」審查結果獲百萬創業補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲科大唯二，2024年度「U-start創新創業計畫」審查結果獲百萬創業補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部青年發展署公布2024年度「U-start創新創業計畫」審查結果，嘉南藥理大學以「(鰻)心寵愛飼料所」及「(指)因你在」2案通過審查，獲得百萬創業補助金。此次全國共有75案獲得補助，嘉藥是科技大學中唯二獲得2案補助的學校，顯示學校在輔導學生創新創業的成效備受肯定。

「U-start創新創業計畫」分為製造技術業、創新服務業、文創教育業、社會企業等四大類，申請資格以畢業5年內的大專畢業生及在校生為主。對榮獲補助的學生來說，計畫通過對創業夢想的實現又更進一步。通過「製造技術」類的「(鰻)心寵愛飼料所」，當初因鰻魚加工過程中，在取其有用部位後，剩餘部位因不易加工而不能食用，多數直接丟棄，造成浪費。團隊成員有鑑於此，以順應市場需求而研發廢料再利用的整合解決方案，將鰻魚廢料導入循環概念，打造寵物零嘴，製作成全新鰻魚循環產品。

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▲科大唯二，2024年度「U-start創新創業計畫」審查結果獲百萬創業補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現今多數人購物習慣改以電商平台為主，而飾品常因無法精準測量產品尺寸導致退貨率增加。「創新服務」類的「(指)因你在」創業團隊看上此商機，研發一套能將預計穿戴的手部照片上傳到辨識軟體，透過 AI 圖像辨識，呈現所需規格資訊，針對客戶手指、手型及手腕等特徵做尺寸計算，解決電商因退貨而造成的營運成本。

嘉藥副校長兼研發長張翊峰教授表示，嘉藥連續多年獲教育部青年署「U-start創新創業計畫」青睞，成績斐然。近年來學校更積極輔導學生投入創新及創業相關競賽，每年舉辦綠點子國際發明暨設計競賽，鼓勵師生共同創作產品並商品化。透過學校專業師資輔導及研究發展處創新育成中心推動，激發學生將學校所學，再輔導創業實務經驗，整合學校及政府資源，讓學生在畢業後能順利創業成功。

▲科大唯二，2024年度「U-start創新創業計畫」審查結果獲百萬創業補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

校長錢紀銘指出，青年創業為政府的重要推動政策，也是現今社會的趨勢。在創業過程中，若能取得更多資源及協助，就可以讓懷抱理想的青年，無後顧之憂地展開創業行動並邁向成功之路。嘉藥育成中心在學生創業過程中，將協助檢視企業整體，獲取正確市場資訊，提供相關協助與資源。青年創業及企業先進欲進一步了解相關產品或具技術移轉意願，也可以來電洽詢嘉南藥理大學研究發展處創新育成中心，電話(06)266‐4911 分機7200。

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