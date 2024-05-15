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蔡英文頒授顧立雄、黃曙光22人勳章　要大家繼續守護台灣

▲▼總統蔡英文15日頒授國安會秘書長顧立雄、國安會諮委嚴德發、諮委傅棟成、黃曙光、陳俊麟等22人勳章。。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文15日頒授國安會秘書長顧立雄、國安會諮委嚴德發、諮委傅棟成、黃曙光、陳俊麟等22人勳章。。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日頒授國安會秘書長顧立雄、國安會諮委嚴德發、諮委傅棟成、黃曙光、陳俊麟等22人勳章。蔡英文表示，除了國艦國造、國機國造已經展現成果，也提出兵力結構調整方案，恢復一年期義務役，強化服役期間訓練的內容及量能，她感謝大家攜手努力，期待未來繼續秉持讓台灣更好的信念。

蔡英文分別頒授國家安全會議秘書長顧立雄、前秘書長暨現任諮詢委員嚴德發「一等景星勳章」，諮詢委員傅棟成、黃曙光、陳俊麟、李漢銘、副秘書長陳文政、徐斯儉、劉得金「二等景星勳章」，國防部參謀總長梅家樹、國防大學校長劉志斌「二等雲麾勳章」，海軍司令部司令唐華「四等寶鼎勳章」，國防部部本部參事邵維揚、海軍造船發展中心主任顧志中「四等雲麾勳章」。

另外，蔡英文也頒授海軍造船發展中心總工程師曹智韜「五等雲麾勳章」，台灣國際造船股份有限公司董事長鄭文隆「三等卿雲勳章」，總經理魏正賜「三等景星勳章」，副總經理蔡坤宗「四等卿雲勳章」，副處長羅志宏、廠長柳思巍「四等景星勳章」，以及董事長特助高文魁、國家中山科學研究院神龍計畫主持人孫春青「五等景星勳章」。

蔡英文表示，過去幾年，政府推動各項國防改革，更逐步增加國防預算，努力打造現代化、知識化及專業化的優質部隊，來提升國軍的整體戰力。像是「國艦國造」、「國機國造」，都已經展現成果。

蔡英文說，除了海軍、海巡的船艦陸續成軍服役，「海鯤號」也已經下水，新式高教機「勇鷹號」也交機27架。

蔡英文指出，面對國際局勢和地緣政治的變動，台灣提出兵力結構調整方案，恢復一年期義務役。這項改變強化了服役期間訓練的內容、量能，也調高薪資，讓每一位義務役役男都具有執行守備和民防任務的能力，也可以在服役期間得到國家更好的照顧和支持。

蔡英文感謝顧立雄這幾年積極參與各項安全對話及合作機制，讓台灣和更多理念相近的民主夥伴深化交流，持續強化國安外交的力道。

蔡英文也感謝國安會黃曙光諮委與台船公司鄭文隆董事長的努力。過去被視為不可能任務的潛艦國造，在兩位的帶領下，海軍弟兄姊妹和台船公司同仁一起扛住壓力，讓「海鯤號」如期、如質完工。

蔡英文表示，國防改革是一條艱辛的道路，但因為有大家的堅持和打拚，確保了國家的安全，也向世界展現台灣守護民主自由的決心。她再次感謝大家的付出，也期待大家在接下來的崗位上繼續秉持著讓台灣更好的信念，共同守護國家、守護這塊土地上每一位人民。

▼總統蔡英文15日頒授國安會秘書長顧立雄、國安會諮委嚴德發、諮委傅棟成、黃曙光、陳俊麟等22人勳章。。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文15日頒授國安會秘書長顧立雄、國安會諮委嚴德發、諮委傅棟成、黃曙光、陳俊麟等22人勳章。。（圖／總統府提供）

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