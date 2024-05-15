李艷秋十問蔡英文　分析赦扁原因「不為拆彈也不為報恩」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文是否將在20日卸任之前特赦前總統陳水扁，引來各界關注。資深媒體人李艷秋提出10個問題，希望蔡英文回答，感嘆蔡英文執政可能由「貪污犯不必關，死刑犯不必死」這12個字作總結；至於為什麼要特赦陳水扁，「只要看看蔡英文最崇拜的李登輝，在卸任之後靠向台獨，在政壇依然神功護體，玩得風生水起，就可以知道蔡英文在想什麼了」。

陳水扁卸任後被起訴10案，龍潭購地、陳敏薰買官收賄、海角7億、二次金改收元大2億案被判有罪，刑期合併執行20年定讞。至於國務機要費後來發現是歷史共業，所以修法除罪化免訴，而侵占機密外交款有審無罪，剩下4案包括二次金改收國泰3億、教唆偽證、卸任後侵占機密公文、陳敏薰買官洗錢。

李艷秋說，根據側翼和民進黨內立委稱赦扁的理由是，扁案就是政治案件，阿扁説政治案件不能用法律解決，應該要政治解決、可以促進朝野和諧、中國欺壓台灣，讓扁案畫下句點，台灣才能團結繼續向前走，「民進黨一向的問題就是，當他要做一件不正大光明、有違民意的事，就把邏輯搞亂，讓你懷疑自己的智商。」

李艷秋說，有些疑問，只有蔡英文能回答，包括陳水扁是政治犯還是貪污犯？特赦前提是認罪，陳水扁有認罪嗎？不認罪又特赦他，所以蔡英文認為扁案是冤獄？總統特赦一名司法定讞、卻不認罪的貪污犯，是想告訴國人什麼台灣價值？如果扁案是冤獄，要不要拿納稅錢做冤獄賠償？判陳水扁20年刑期的司法官，要不要出來下跪道歉，承認羅織栽贓陳水扁？原先定讞的案件應否重審，將陳水扁受冤真相公諸於世？扁案已被查扣貪污款11億，但是總統掛保證，陳水扁不是貪污犯，要將11億返還扁家嗎？

另外，李艷秋提到，陳水扁已經第38次延長保外就醫，開直播、辦簽書會、選舉站台、接受專訪，牢中受刑人剩最後一口氣都不一定能保外，蔡英文要不要解釋一下台灣司法的標準？看到貪污洗錢犯在外指點江山，司法從不敢依法押他回監，現在總統特赦，更把司法踩在腳下，小老百姓還能指望司法是青天？這就是蔡總統所說的弭平社會分裂？陳水扁尚有侵佔1.7萬件機密文件案、陳敏薰一千萬買官案、二次金改收3億及洗錢案（二審被判18年）、教唆馬永成等做偽證案，都因他病重保外而停審，這些案子一併特赦了嗎？還審不審？審了有罪關不關？