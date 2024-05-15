記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日接見《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》冠軍得主妮妃雅 （Nymphia Wind），妮妃雅更直接在總統府敞廳演出。妮妃雅致詞時激動落淚表示，這是全世界第一個總統府，有皇后表演的地方，感謝蔡英文為台灣帶來這麼多第一個，除了婚姻平權，還有當上第一位女總統，然後也要感謝蔡英文為國家的貢獻，讓他可以成長到今天這樣，蔡英文幫助了他們。

▲總統蔡英文接見《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》冠軍得主妮妃雅 （Nymphia Wind）。（圖／總統府直播，下同）



蔡英文表示，這是當總統八年來第一次這麼熱鬧跟這麼多顏色，還有這麼多漂亮的人，感謝帶來這麼精彩演出，她再次恭喜妮妃雅獲得總冠軍，也是這個節目摘下后冠的第一位台灣人。

蔡英文說，妮妃雅在節目中跟全世界皇后競賽，要模仿、脫口秀、要跳舞，也融入台灣元素驚艷世界的觀眾，表演中也帶有反抗社會歧視、反抗社會異樣眼光的意涵，感謝大家展現無所畏懼的美麗，挺身而出打破框架。

蔡英文表示，在妮妃雅奪冠那天，是紀念玫瑰少年性別平等教育日，後天也是國際不再恐同日，過去幾年政府推動性別平等，完成婚姻平權，希望台灣在性傾向可以展現自我，可以跟相愛的人成家，台灣已經是世界的台灣，台灣的妮妃雅是世界的皇后。

妮妃雅致詞時一度激動落淚表示，感謝蔡英文大方邀請，這是全世界第一個總統府，有皇后表演的地方，感謝蔡英文為台灣帶來這麼多第一個，除了婚姻平權，還有當上第一位女總統，然後也要感謝蔡英文為國家的貢獻，讓他可以成長到今天這樣，蔡英文幫助了他們。

妮妃雅表示，今天可以長到今天這樣都要有很好的土地，感謝蔡英文保守家園，讓他成長到今天的樣子，他也要感謝媽媽，讓他們有可以成長的家。

妮妃雅談起今天身穿的黃色表演服裝，他說，這衣服靈感來自台灣的黃蓮花，像是蓮花一樣「出淤泥而不染」，就是生長需要非常多泥巴才可以長得漂亮，台灣有很多政治困難，也有很多生長在污泥當中的事情跟人，但有蔡英文的榜樣，可以成長成美麗的樣子，感謝蔡英文成為「台灣的媽媽」。