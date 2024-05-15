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蔡英文自曝「8年總統」最大難關：白頭髮就從那裡來

蔡英文與軍隊保持密切互動，致力推動國防改革。（翻攝總統府flickr）

▲蔡英文與軍隊保持密切互動，致力推動國防改革。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被問到8年來最艱困的時刻，蔡英文說：「我覺得是Covid。」她說，那是台灣人最焦慮的時候，在找疫苗時真的壓力巨大，其他國家都覺得台灣疫情不嚴重，而推遲台灣的疫苗期程，想先給其他更嚴重的國家，政府日以繼夜與國外聯繫，動員所有駐外大使，「有人問我的白頭髮從哪來？就從那裡開始。」

2021年日本政府向台灣致贈疫苗，駐日代表謝長廷到成田機場親送該班機。（翻攝謝長廷臉書）

▲2021年日本政府向台灣致贈疫苗，駐日代表謝長廷到成田機場親送該班機。

「安倍在的時候，真是像天使一樣。」蔡英文回憶，當時她打電話給時任日本首相的安倍晉三，請他幫忙。最後結果全台灣都看見了，2021年6月4日上午，日航班機從微雨的成田機場起飛，載來124萬劑AZ疫苗，舒緩了蔡政府的燃眉之急。日本東京大學教授松田康博說，這項決策在二週內完成，對日本政府來說非常快速，儘管台日雙邊沒有制度化的溝通渠道，但務實的關係非常重要。

安倍遇刺前3個多月，曾在日華懇年會上與蔡英文視訊對談。（翻攝總統府flickr）

▲安倍遇刺前3個多月，曾在日華懇年會上與蔡英文視訊對談。

前台灣日本關係協會會長邱義仁受訪時回憶，這8年台日關係非常好，可能比台美關係還好，蔡英文能隨時拿起電話與日本領導人對談，關鍵當然是安倍。邱表示，安倍是21世紀前半非常重要的策略思想家，他看到台灣在亞太地區的重要性，有此認知，加上蔡用心經營，台日關係才能有此成果。

外交部長吳釗燮則提到，近年台美關係史上最佳，很多人誤以為美國會無條件支持台灣，但事實並非如此，台灣必須先是可靠的夥伴，關係才會鞏固，信任感需逐年累積。吳釗燮曾任扁政府駐美代表，他回憶，2007年美國國務院歲末記者會，時任國務卿萊斯（Condoleezza Rice）開場時提到2個國家，先稱許美國與北韓關係正在改善，後質疑台灣政府正在片面改變現狀。「也就是說，台灣在當時美國政府眼中，甚至比不上北韓，這是很難堪的紀錄。」

吳釗燮說，經過漫長努力，去年8月，美國政府首次宣布對台提供8千萬美元「外國軍事融資」，相當無償軍援，「從台美斷交之後，這是完全不可想像的事。」此外，台美21世紀貿易倡議即將完成，卡關數十年的「台美雙重課稅協議」在美國國會協商也已進入最後階段，這都是超乎想像的事。

邱義仁（圖）接受紀錄片團隊專訪，回顧台灣過去幾任總統的表現。（翻攝《變局下的台灣》）

▲邱義仁（圖）接受紀錄片團隊專訪，回顧台灣過去幾任總統的表現。

邱義仁是扁、英二朝老臣，他認為，前總統李登輝改變中華民國體制，前總統陳水扁帶來政黨輪替、帶動民主改變，蔡英文則為台灣帶來結構性改革。邱說，改革二字好寫，但做起來難，要有膽識、操作能力，而且要付出代價；「8年來台灣內政幾乎每個面向都啟動改革，改革成功沒？還沒，但它啟動了，可能要走很久。」被問到為何跳過評論馬英九？邱回：「有這個人喔？」


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