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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「男扮女裝」世界皇后妮妃雅在國父像前舞動　小英：挺身打破框架

▲▼總統蔡英文接見《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》冠軍得主妮妃雅 （Nymphia Wind）。（圖／總統府直播）

▲《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》冠軍得主妮妃雅 （Nymphia Wind）受邀在總統府敞廳演出。（圖／總統府直播，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日接見《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》冠軍得主妮妃雅 （Nymphia Wind），妮妃雅更直接在總統府敞廳，甚至是國父孫中山的半身雕像前演出。蔡英文表示，感謝所有皇后展現無所畏懼的美麗，挺身而出打破框架。

「男扮女裝」的變身皇后炫風在世界襲捲，台灣出身的變裝皇后「妮妃雅Nymphia Wind」也成為鎂光燈焦點，在世界變裝舞台發光發熱，更是《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》冠軍得主。

蔡英文15日特別邀請妮妃雅到總統府演出，且安排在總統府敞廳，妮妃雅身穿一席亮黃色的表演服，在敞廳的樓梯間、國父孫中山的半身雕像前舞動。在演出後蔡英文表示，這是當總統八年來第一次這麼熱鬧跟這麼多顏色，還有這麼多漂亮的人，感謝帶來這麼精彩演出，她恭喜妮妃雅獲得總冠軍，也是這個節目摘下后冠的第一位台灣人。

蔡英文說，妮妃雅在節目中跟全世界皇后競賽，要模仿、脫口秀、要跳舞，也融入台灣元素驚艷世界的觀眾，表演中也帶有反抗社會歧視、反抗社會異樣眼光的意涵，感謝大家展現無所畏懼的美麗，挺身而出打破框架。

▲▼總統蔡英文接見《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》冠軍得主妮妃雅 （Nymphia Wind）。（圖／總統府直播）

星座專家唐綺陽也受邀觀禮，她致詞時表示，自己很不勇敢，對於勇敢做自己的妮妃雅是目瞪口呆，非常佩服，尤其變裝之後散發出來的自信。她說，如果變裝可以帶來這麼大的效果，希望大家都來變裝一下。

唐綺陽說，妮妃雅的耀眼是世界級別的，這太療癒了，感謝他帶給大家的啟發跟啟示。她也提到蔡英文執政8年，在性平路上已經走上另外一個級別，台灣走上亞洲的驕傲，走在亞洲的前端。

妮妃雅致詞時則一度激動落淚，他表示，感謝蔡英文大方邀請，這是全世界第一個總統府，有皇后表演的地方，感謝蔡英文為台灣帶來這麼多第一個，除了婚姻平權，還有當上第一位女總統，然後也要感謝蔡英文為國家的貢獻，讓他可以成長到今天這樣，蔡英文幫助了他們。

▲▼總統蔡英文接見《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》冠軍得主妮妃雅 （Nymphia Wind）。（圖／總統府直播）

妮妃雅談起今天身穿的黃色表演服裝，他說，這衣服靈感來自台灣的黃蓮花，像是蓮花一樣「出淤泥而不染」，就是生長需要非常多泥巴才可以漂亮，台灣有很多政治困難，生長在污泥當中的事情跟人，有蔡英文的榜樣可以成長成美麗的樣子，感謝蔡英文成為台灣的媽媽。

▲▼總統蔡英文接見《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》冠軍得主妮妃雅 （Nymphia Wind）。（圖／總統府直播） 

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