吳釗燮曝2邦交國有長期隱憂　「520是很好的觀察指標」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長吳釗燮今（15日）赴外交及國防委員會報告並備質詢，有綠委詢問，部長過去說有兩個邦交國有長期隱憂，下一步如何處理？吳釗燮坦言，短期內沒有問題，其中一個在未來15年都沒問題，但從趨勢來看有長期隱憂，需要不斷關心，520就會是一個很好的觀察。

民進黨立委王定宇質詢時指出，部長過去說有兩個邦交國有長期隱憂，坦白說面對中共大撒幣攻勢，大概所有邦交國跟既存國際組織都有隱憂，吳釗燮特別提出來，是不是該國內部政治情勢發生變化，或是中國有重大資源集中在哪個外交戰場，吳釗燮即將卸任，這部分的風險控管跟下一步該怎麼處理。

吳釗燮表示，短期內沒有問題，其中一個在未來15年都沒問題，但從趨勢來看有長期隱憂，的確需要非常關注，有一個友邦內部非常混亂，這種情勢會不會導致一些不想看到的局面，就必須密切觀察。

吳釗燮指出，且中國用各種方式滲透另一個友邦，雖然我國跟友邦關係非常非常好，但是中國滲透力道不斷加強，我國也需要不斷關心，520就會是一個很好的觀察，所有友邦都非常支持，不是元首就是總理前來。

王定宇追問教廷部分，吳釗燮回應，教廷隨時都希望跟中國重啟教務協商及協議，但教廷洽談時都會通知，說這些洽談都是涉及教務、跟政治外交沒有關係。

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