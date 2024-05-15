　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮曝2邦交國有長期隱憂　「520是很好的觀察指標」

▲▼徐巧芯 吳釗燮 吳釗燮聯訪 立法院外交委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長吳釗燮今（15日）赴外交及國防委員會報告並備質詢，有綠委詢問，部長過去說有兩個邦交國有長期隱憂，下一步如何處理？吳釗燮坦言，短期內沒有問題，其中一個在未來15年都沒問題，但從趨勢來看有長期隱憂，需要不斷關心，520就會是一個很好的觀察。

民進黨立委王定宇質詢時指出，部長過去說有兩個邦交國有長期隱憂，坦白說面對中共大撒幣攻勢，大概所有邦交國跟既存國際組織都有隱憂，吳釗燮特別提出來，是不是該國內部政治情勢發生變化，或是中國有重大資源集中在哪個外交戰場，吳釗燮即將卸任，這部分的風險控管跟下一步該怎麼處理。

吳釗燮表示，短期內沒有問題，其中一個在未來15年都沒問題，但從趨勢來看有長期隱憂，的確需要非常關注，有一個友邦內部非常混亂，這種情勢會不會導致一些不想看到的局面，就必須密切觀察。

吳釗燮指出，且中國用各種方式滲透另一個友邦，雖然我國跟友邦關係非常非常好，但是中國滲透力道不斷加強，我國也需要不斷關心，520就會是一個很好的觀察，所有友邦都非常支持，不是元首就是總理前來。

王定宇追問教廷部分，吳釗燮回應，教廷隨時都希望跟中國重啟教務協商及協議，但教廷洽談時都會通知，說這些洽談都是涉及教務、跟政治外交沒有關係。

▼▼完整新聞內容｜2邦交國有長期隱憂？自稱「林北」引發藍營砲轟 外交部長吳釗燮講清楚說明白▼▼
ET快訊
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費
快訊／統一獅又有壞消息　林靖凱本季報銷
快訊／高雄警淪賭博網站代理商！　2大過免職汰除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

朱立倫是否出席520就職？　李彥秀：看執政黨是否拿出善意

馬英九體檢遭跟拍　蕭旭岑嚴厲譴責：為未來人身安全感到憂心

蘇貞昌：民進黨對中國從無惡意！ 始終保持善意開放

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

北市議會成立「台智光」調查小組　柯文哲任內3大案爭議全專案調查

徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

邀劉柏君分享體育外交　賴清德讚「做了我達不到的事」

吳澤成出新書解密工程推動經驗　談卸任後：可以回宜蘭休息了

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

8+9妹學渣逆襲上台大　勵志分享：人生沒不可能

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

朱立倫是否出席520就職？　李彥秀：看執政黨是否拿出善意

馬英九體檢遭跟拍　蕭旭岑嚴厲譴責：為未來人身安全感到憂心

蘇貞昌：民進黨對中國從無惡意！ 始終保持善意開放

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

北市議會成立「台智光」調查小組　柯文哲任內3大案爭議全專案調查

徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

邀劉柏君分享體育外交　賴清德讚「做了我達不到的事」

吳澤成出新書解密工程推動經驗　談卸任後：可以回宜蘭休息了

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

在飲料偷加「嘉明」！變態男看女同事喝下超興奮　公司：多人受害

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

叫車司機突掏出陰莖！女客嚇壞以為會被性侵　Uber祭懲處

臨終病人發出痛苦嘎嘎聲！護理師揭「死前喉鳴」真相：剩25hrs告別了

握商店審核權！電商基層員工「1年收賄逾4億」　網：疑為淘寶

國產署招標中科停車場「底價3萬」 台北業者溢價50倍搶下

冷氣行勸「最好15年就換一台」　1理由大票秒認同：很夠了

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

借宿柴看到好料使出「召喚術」　單手騰空直盯：不給我吃嗎？

政治熱門新聞

徐巧芯提案「提升吸毒、詐騙、酒駕再犯率」藍連署相挺　眾綠委嚇壞

陸將懲戒台灣5名嘴　王義川反酸國台辦「該反省」

快訊／陸懲戒台灣5名嘴！　于北辰回應了

快訊／「台灣5名嘴」遭陸懲戒！　「頭號戰犯」黃世聰回應了

嗨喊「光榮的制裁」　李正皓建議國台辦制裁這2人

「台灣5名嘴」被陸列黑名單！家屬連坐　黃瓊慧連喊3字

自稱「林北」引發藍營砲轟　吳釗燮稱來自鄉下：鄉下人自稱都是這樣

最新政黨民調出爐　國民黨、民眾黨皆不到2成「藍白合」都贏不了綠

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

綠委會議發言被徐巧芯多次插嘴　火氣大質詢前就互相「問候爸媽」

快訊／道交條例修正案三讀過關　未戴安全帽等5微罪開放民眾檢舉

快訊／檢察官出入「88會館」受無償招待　監院糾正法務部、新北地檢

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

更多熱門

相關新聞

徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

立法院外交及國防委員會今（15日）邀請外交部長吳釗燮報告並備質詢，因日前涉入外交部密件洩密風波，國民黨立委徐巧芯今質詢時磨刀霍霍更花招百出，身穿電影哈利波特中史萊哲林學院的魔法袍、手持魔法棒上台質詢，更分送貼上「密件」二字的芒果乾蜜餞給現場官員、立委。綠委蘇巧慧質詢時表示，有些「蜜餞」可以開，有些「密件」應該是不能開的。她也指出，看過哈利波特的人都知道，只有史萊哲林常常在霸凌同學，要選對。

對美也加徵關稅？　陸外交部示警

對美也加徵關稅？　陸外交部示警

王鴻薇轟國安會新人事：根本台獨之友會

王鴻薇轟國安會新人事：根本台獨之友會

吳釗燮向藍委「致上最高敬意」　陳永康也釋善意：未來還有機會合作

吳釗燮向藍委「致上最高敬意」　陳永康也釋善意：未來還有機會合作

藍營嗆「弄死」核密公務員　吳釗燮：把密件都公開「也不用搞外交了」

藍營嗆「弄死」核密公務員　吳釗燮：把密件都公開「也不用搞外交了」

關鍵字：

外交部邦交國吳釗燮中國滲透520王定宇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面