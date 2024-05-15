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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮講「林北」只是口頭禪？　蔣萬安：有失言的感覺

▲▼台北市長蔣萬安出訪日本記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安出訪日本記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

準國安會秘書長、現任外交部長吳釗燮日前在Threads表示，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」該言論被外界質疑。台北市長蔣萬安15日也認為，這種發言會有失言的感覺，而外界也自有公評。

蔣萬安15日啟程訪問日本4天，一早在松山機場接受媒體訪問。針對賴政府520要上路，但吳釗燮在社群發言「林北」，是不是有些失格？蔣萬安回應，「我想這樣的發言，外界會有認為失言的感覺，所以不管是外交部長或是未來國安會秘書長的職位，我想這樣的表達其實外界自有公評。」

蔣萬安提及，更重要的是，大家對於新上任政府確實有很高的期待，不管是在用電能源的政策，積極回應各地方政府的需求，以及如何提出福國利民的法案與朝野溝通，並面對現在在野是多數的國會，這些都希望能夠有良好的互動，才能夠讓國政推動得很順利，所以各方也都獻上祝福，希望新政府推動各項的政策能夠更體察民意，貼近基層。

媒體追問，怎麼看同樣為了護航吳釗燮，國安局副局長徐錫祥以「他X的」舉例，在法律上見解不是髒話，有可能是口頭禪？蔣萬安說，這樣的說法跟表達，以及後續各種詮釋，對民眾來講確實認為是失言，希望新任政府能夠針對問題好好就事論事，不只是朝野間能夠有良性的互動溝通，對於基層民眾的心聲、關注議題，包括用電能源、各項交通網絡的建設等，都希望新政府能夠好好體察民意，來聆聽人民的心聲。

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