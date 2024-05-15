記者杜冠霖／台北報導

立法院外交及國防委員會今（15日）邀請外交部長吳釗燮報告並備質詢，國民黨立委徐巧芯磨刀霍霍，並表示，可以來看「吵架王」封號獎落誰家，徐也花招百出，身穿電影哈利波特中史萊哲林學院的魔法袍、手持魔法棒上台質詢，更分送貼上「密件」二字的芒果乾蜜餞給現場官員、立委。

▲外交部長吳釗燮、國民黨立委徐巧芯先禮後兵。（圖／記者屠惠剛攝）



▲徐巧芯今身穿魔法袍手拿魔法杖，質詢外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

日前有記者封吳釗燮是「魔法部吵架王」並送上彩帶，日前吳在Threads寫，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」今日質詢時，徐巧芯開場也兩次請「魔法部長」上台備詢，現場一陣靜默，後來稱這是代表外交部，外交部長吳釗燮才上台備詢。

徐巧芯表示，吳釗燮在社群網站說是吵架王，又用「林北」稱呼自己，請問該如何稱呼，會用鄉下語言備詢嗎？吳釗燮說明，這是記者送他的封號跟彩帶，用幽默的方式對待，自己也用幽默方式回應，沒有任何不敬，國會殿堂會用正式國語。徐則表示，「好耶！我也不想多認一個爸爸。」

徐也追問，最近是否感到傷心？吳釗燮回應，對捷克外交受到一些不明影響，為這件事情傷心。徐此時要求時間暫停，並表示，為了讓部長快樂一點，有準備小禮物，讓行政跟立法不會那麼衝突。她也走下質詢台，分送禮物貼上「密件」二字的蜜餞芒果乾，讓吳釗燮也忍不住笑場。

▲徐巧芯在委員會送「密件」蜜餞。（圖／記者杜冠霖攝）

▲吳釗燮被封「魔法部吵架王」，媒體玩笑製頒彩帶。（圖／翻攝自Threads／外交部）