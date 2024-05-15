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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委會議發言被徐巧芯多次插嘴　火氣大質詢前就互相「問候爸媽」

記者杜冠霖／台北報導

今（15日）外交部長吳釗燮任內最後一次赴立院報告並備質詢，在野黨立委磨刀霍霍、多達10位以上立委登記質詢，民進黨立委邱志偉率先做會議詢問，過程多次被國民黨立委徐巧芯打斷，讓邱志偉不滿表示，這是他的發言時間請不要打斷，要有倫理，「你媽媽沒教你嗎？」徐也反嗆，「你爸爸沒教你嗎？」今日委員會質詢還沒開始就吵得不可開交。

▲▼徐巧芯 吳釗燮 吳釗燮聯訪 立法院外交委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

今日會議主席馬文君宣告，本會委員10+2分鐘、非本會立委8+2分鐘。民進黨立委邱志偉率先做會議詢問，他表示，每次來外交及國防委員會，本會委員6+2或是8+2分鐘，非本會5分鐘，今天改10+2分鐘，代表這個議題很重要。

邱志偉講到一半被台下的徐巧芯多次打斷，邱不滿表示，這是他的發言時間請不要打斷，這什麼口氣？要有倫理，你媽媽沒教你嗎？徐也反嗆，「你爸爸沒教你嗎？我為什麼要對你有禮貌？」

邱志偉表示，今天議題非常重要，針對WHA議題好好詢問，登記委員很多，請會議主席控制時間；要尊重每個委員發言時間，不要讓後面登記的委員枯等。過程中，馬文君多次想要緩頰，但一直叫成「何委員」，邱發言完畢後，下台繼續跟徐巧芯口角，今日委員會質詢還沒開始就吵得不可開交。

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