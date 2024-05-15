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南投去年自撞車禍多...汽機車佔85%　許淑華：疑遊客自駕路不熟

▲南投遊客不時發生自撞車禍，圖為去年10月某中部企業赴日月潭員工旅遊時發生自撞車禍，釀2死1傷慘劇。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲南投遊客不時發生自撞車禍，圖為去年10月某中部企業赴日月潭員工旅遊時發生自撞車禍，釀2死1傷慘劇。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣執行行政院核頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」112年度成果出爐，據統計自撞車禍件達47件，其中小客車、機車肇事就佔8成5，比例偏高；縣長許淑華表示，民眾赴南投觀光旅遊多半自己開車、疑因路不熟而容易發生自撞，將加強道路設施改善及道安宣導，並提供遊客安全旅遊環境。

南投縣道安考評檢討會14日在縣警局舉行，交通部路政及道安司副司長蔡書彬率考評委員聽取道安工作報告：112年度南投道路交通事故從車禍類型來分，自撞車禍共有47件，其中機車達28件、小客車12件、慢車4件、大貨車2件、曳引車1件；道路型車禍部分，路段車禍有71件、路口有34件，其中省道車禍有27件、村里道路26件、市區道路8件、鄉道3件、其他1件；值得注意是，行人事故有7件7 人，高齡者5人占71%。

▲南投縣道安考評檢討會14日舉行。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣道安考評檢討會14日舉行。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣道安考評檢討會14日舉行。（圖／南投縣政府提供）

中央考評委員建議，易肇事路段、路口應進行改善，觀光客交通肇事等問題也應該注意，並加強宣導、減少事故發生；許淑華親自出席回應，南投有很多觀光區，民眾來旅遊多半是自己開車，或許是不熟悉地形、地貌，所以比較容易發生自撞車禍，但實際原因需要進一步研究。

許淑華也指出，容易發生交通事故的地點，無論是省道、縣道，還是鄉鎮村里道路，將和中央緊密連繫、攜手積極改善；而南投幅員廣，很多計程車不願意來，縣府已先找魚池鄉做為第一處示範點：計程車會有固定派遣站、老人愛心乘車卡可更多元使用，也將透過「噗噗共乘」整合交通資源，減低自駕風險和機率，讓長輩出門更安全、便利。

中央考評委員則對南投縣幼兒交通教育表示肯定，許淑華說明，國小道安已列入課程，這項優點會繼續保持；至於民眾對交通安全的觀念，比如路口、禮讓行人等相對較薄弱，縣府各單位會按照考評委員建議，加強宣導、健全交通觀念。

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