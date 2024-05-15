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特斯拉高速撞建築物「車上3人噴飛死亡」　目擊者嚇：到處是屍體

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲美國加州發生車禍。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國加州發生一起嚴重車禍，一輛特斯拉以時速100英里（約時速160公里）的速度撞倒路邊一根電線杆後，又撞進附近一處閒置的建築物中，由於衝擊力太大導致車上多名乘客被彈出，目擊者發現現場「到處都是屍體 」趕緊報案。

事件11日凌晨2時38分左右發生在加州帕薩迪納(Pasadena)一個十字路口，警方表示，肇事的特斯拉Model 3以每小時35英里至每小時100英里的高速行駛，闖紅燈時差點與另外一輛車相撞，為了閃避導致車輛失去控制，撞向路邊建築物。

警方表示， 車上3人被彈出車外後重傷死亡，另外3人骨折送醫，車上乘客均為17歲至22歲的年輕人，事件造成22歲駕駛薩謬爾(Moheb Samuel)，與2名朋友埃斯羅姆(Esrom Fessemaye)、斯特凡(Stefan Michael Pfeifer)死亡，薩謬爾的17歲妹妹情況危急，仍在搶救中。

警方表示，事故發生時，車上後排的4名乘客全都沒有繫安全帶，並且有證據顯示車內含有酒精，遺體將送去進行檢驗，以確定駕駛生前是否有受到酒精影響。

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