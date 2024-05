特斯拉高速撞建築物「車上3人噴飛死亡」　目擊者嚇：到處是屍體

▲美國加州發生車禍。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國加州發生一起嚴重車禍,一輛特斯拉以時速100英里(約時速160公里)的速度撞倒路邊一根電線杆後,又撞進附近一處閒置的建築物中,由於衝擊力太大導致車上多名乘客被彈出,目擊者發現現場「到處都是屍體 」趕緊報案。

事件11日凌晨2時38分左右發生在加州帕薩迪納(Pasadena)一個十字路口,警方表示,肇事的特斯拉Model 3以每小時35英里至每小時100英里的高速行駛,闖紅燈時差點與另外一輛車相撞,為了閃避導致車輛失去控制,撞向路邊建築物。

The driver in a deadly Pasadena crash that killed three people, and seriously injured three others, had been arrested for DUI last September. Police say Moheb Samuel, 22, was driving the Tesla at more than 100 mph. New video clues - Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/TUFedthQpm pic.twitter.com/FybLejaCIH