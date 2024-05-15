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新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：直接刷掉

▲相親。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名20歲新竹女網友昨發文求問，「怎樣才能嫁給竹科工程師？」她表示，目前就讀國立大學商科，是會穿搭的普妹，同時也透露三個興趣。PO文掀起熱烈討論，不少人看到原PO的興趣立刻打槍，還有網友忍不住笑虧，「這麼早就要躺平喔！」

女網友在Dcard發文提到，她今年20歲，目前就讀東部某間國立大學商科，畢業後打算回新竹工作，身高165公分，外貌算是會穿搭的普妹，BMI值22，「若將來想結婚，以下條件找得到竹科老公嗎？」

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不僅如此，原PO也透露自己的三大興趣，分別是預測世界局勢、談論新竹房地產及股票投資，「我是政治狂熱份子，而股票今年剛學。」

▲▼網路,手機,上網,電腦,男人,上班族,工程師。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「可以，竹科單身工程師比狗還多」、「妳家有礦嗎？有請聯繫我，沒有請聯繫其他人」、「妳應該真的普？不然上交友軟體應該可以認識到一堆工程師哦」、「現在很多這種躺平妹」、「聊聊大軍蓄勢待發」、「只有我覺得，換算體重60有點重嗎」、「妹妹...才20歲就想結婚的事有點太早了啦！感覺這段時間還是先好好投資自己，無論學習化妝穿搭，還是知識技能都可以，自身條件提升，自然就能找到更好的對象，即使沒找到，自己的生活也會越過越好」。

另外，有一派人看完原PO的興趣，瞬間打退堂鼓，直呼「外貌跟興趣1直接刷掉，沒有人每天想跟別人吵政治吧，尤其又是普妹的話」、「條件感覺不怎麼樣，看到那興趣都想逃了」、「興趣談論政治就直接刷掉了」、「政治狂熱份子直接淘汰，誰下班還要聽妳在家發表長篇大論」。

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