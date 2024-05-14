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突下雨！心儀對象提去摩鐵「3hrs只做1事」　網讚浪漫：最佳女婿

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲本來要去約會，結果突然下雨。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，透過朋友介紹認識了新對象，認識約2個月，突然下雨打亂原本的逛街計畫，想說去看電影，但上映的電影卻沒有喜歡的，沒想到心儀對象竟提出「可以去摩鐵」，有很多電影隨便挑，點了炸物和飲料，電影開始播放，3小時結束後，什麼事都沒發生。對此，網友笑喊「女婿最佳人選」。

女網友在Dcard發文，「母單處女第一次和男生上MOTEL」，對方是透過好友介紹，大概認識2個月，見面時並沒有太多的親密接觸，「頂多就是過馬路時我會抓著他的上臂」。上次見面本來要去逛街，但突然下雨，想說去看電影，但現在上映的電影卻沒有喜歡的。

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於是原PO說了一句「為什麼沒有那種可以自己隨選電影看的地方？」心儀對象聽到後表示，「聽了別覺得我是什麼變態腦袋裝大便，我們這邊就鄉下地方，我只知道XX摩鐵有那種隨選影音可以看，因為我壓力大時偶爾會跑去泡澡放空」，還強調自己是認真回答問題。

原PO愣了一下後答應了，「如果他真的想做的話，我也OK」，但擔心第一次會痛，也怕對方不喜歡她，因為想把寶貴的第一次留給互相喜歡的人。一到摩鐵，點了炸物跟飲料，兩人坐在床前的沙發上看電影，「整整三個小時別說做愛，他完全沒有碰我，完全沒有什麼侵略性動作」，連肩並肩手貼手都沒有，結束後兩人就開開心心回家了。

貼文曝光，網友大讚，「我覺得這個男生很棒，強烈建議跟他繼續培養感情發展下去，他已經贏過多數男人了」、「看文字好像有點浪漫，想像畫面起來又有點奇怪」、「如果我有女兒，先不論其他條件，這簡直是我理想中的女婿人選」、「有可能他真的喜歡妳，可是不敢亂碰妳，那三個小時他都在忍耐」、「妳要好好珍惜他，禽獸不如的男性很少見了」。

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