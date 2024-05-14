小朋友到新莊公園玩沙「竟成挖狗屎遊戲」　家長崩潰求助　

▲新莊龍鳳公園沙坑有許多動物糞便，家長崩潰上網求助 。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區近來成立許多共融公園，然而疑管理不當，樂園「沙坑」成為貓、狗便溺處。今(14日)有家長發文稱，小朋友愛玩沙，但是到新莊龍鳳公園小朋友卻在沙坑區挖屎，崩潰上網求助，希望能像上新莊「頭前公園」一樣全面換沙。對此，管理的新莊區公所回應了。

新莊龍鳳公園設置船型遊具(結合滑梯、攀爬設施、沙桌及沙坑)、三人懸吊旋轉遊具、鳥巢鞦韆、擺盪大索、船桅攀爬架，成為小朋友放電園地，然而疑似管理不彰，有家長今天在臉書「愛新莊我是新莊人」投訴，小朋友到沙坑竟然成挖屎遊戲，因此求助新北市議員陳世軒，希望可以換沙。

記者致電市議員陳世軒，他表示，接獲陳情後第一時間要求公所全面篩沙外，也希望全面更換沙子，畢竟狗貓的尿不可能透過篩沙來變乾淨，另外，也希望全新北所有公園都要通盤檢討。

管理公園的新莊區公所回應，已交辦公園維護廠商加強沙坑維護，除每日日常巡檢移除沙坑異物外，每2周會再額外安排1次加強篩除異物。另該區沙坑原始設計已施作矮牆座椅區隔使用空間，防止動物入內，只是可能預留的動線出入口範圍較大，效果不彰。

另外，公所已於周遭設置3面告示牌，後續將研議增設圍籬區隔。此外頭前運動公園沙坑換沙一事，是因為使用久了沙子減少，所以再補新沙進去，而非全面換沙。