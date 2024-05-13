新北淡水心型石滬秘境　流傳北海岸先人智慧

▲淡水心型石滬。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

遊石滬不必飛離島，新北淡水就有心型石滬！在淡水漁人碼頭內至今還保留著過往「石滬漁業」遺跡，這種傳統漁法是先人的智慧結晶。在淡水漁人碼頭靠近沙崙沙灘的後哨附近，保留完整的石滬群，其中一處石滬形狀如愛心，新北市漁業處推薦不妨趁著周末前往淡水漁人碼頭，探尋心型石滬秘境，體會北海岸漁人「守滬待魚」的智慧。

漁業處表示，「石滬」是屬傳統定置漁法，也是對環境干擾較小的友善漁法，透過在潮間帶上堆砌礁石，利用漲潮及退潮的潮汐變化來困住魚蝦，而在石滬中也時常可見海藻、笠螺、珠螺及魚蝦貝介類等海洋潮間帶生物棲息，民眾不但可以就近瞭解傳統漁法，更可以觀察石縫間豐富的生態系統，是最佳的海洋生態教室。

▲沙崙石滬周圍沙灘，遊客享受著海岸沙灘與陽光。

淡水沙崙的「心型」石滬因為鄰近淡水漁人碼頭的情人橋，可說是當地人私藏的浪漫景點，民眾只要來到淡水漁人碼頭，往沙崙海灘方向的後哨出入口附近即可到達石滬觀景台，退潮時登高此處可見海面上完整的心型石滬，(潮汐資訊可至交通部中央氣象署網頁，查詢彭佳嶼基隆海面-新北市淡水每日乾潮時間），成為這片海域獨有的美景。

漁業處說，觀景台旁的海面是1884年中法戰爭滬尾之役的發生地，新北市立淡水古蹟博物館在觀景台上亦設有「信號」望遠鏡雕塑，透過望遠鏡內歷史圖像望向海面，彷彿穿越時空，感受到這片土地豐厚的歷史痕跡。

漁業處長簡明雄表示，無論是漁民還是遊客，都能在這片石滬的環抱體驗到先人的智慧與生活的美好。這裡不僅可以欣賞到自然風光，感受到海洋的浪漫氛圍，還能跨越時空，感受到這片土地豐厚的歷史痕跡。淡水的夕陽下總是散發著一種令人心曠神怡的美麗，讓人忘卻世俗的塵囂。歡迎民眾前來淡水沙崙石滬秘境，欣賞石滬美景及探訪北海岸先人利用潮汐捕魚的智慧。

▲石滬觀景平台。

▲1884年中法戰爭發生地。

▲潮間帶豐富的生物聚落。