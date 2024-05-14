婦面交60萬驚覺遭詐秒報警！車手嚇到連撞3機車...棄車落跑被逮

▲詐騙車手驚慌撞3機車棄車逃逸 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區一名65歲張姓婦人2月起誤入詐騙集團的「假投資」陷阱，陸續匯款130萬，本月3日，車手約她面交60萬「投資款項」，張婦察覺收款員舉止怪異，拿起手機撥打電話報警，車手開車逃跑，卻被前方的垃圾車擋住去路，又失控撞倒一旁3輛機車，員警最終在社區的停車場發現他，全案警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，李嫌無業，因缺錢花用，今年4月加入詐騙集團擔任車手，開著租來的車依詐騙集團指示，跑遍雙北、桃園及宜蘭各地收款，經手詐騙金額高達3000萬元，但僅獲得5萬的報酬。

2月起，淡水有名65歲張姓婦人誤入詐騙集團的「假投資」陷阱，陸續匯款4次共計130萬，本月3日9時許，詐騙集團車手李嫌和張婦相約車上面交60萬「投資款項」，張婦上車後察覺收款的「專員」舉止怪異，又想起兒子曾提醒她這是詐騙。

張婦便拿起手機撥打電話報警，詐騙車手李嫌驚覺身分遭拆穿，不顧張婦還在車上，猛踩油門打算開車逃跑，巨大的聲響引起附近的民眾與店家注意，紛紛上前圍觀，但駕駛頭也不回地離開，淡水警分局員警獲報到場了解問「他人哩？」，副駕駛座的張婦一臉驚恐地回答，「他下車落跑了呀！」

員警據目擊民眾描述身型特徵，一邊調閱監視器一邊騎車查找，最終在社區的停車場發現車手李男，詢問「你來幹嘛？」、「公司叫你做什麼？」，李男則稱「他叫我給客戶寫資料，收現金」，員警從他身上查獲偽造工作證及手機一支等證物，全案警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。