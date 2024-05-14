新北2寶媽摩鐵殺兒女　「機靈閨蜜」發現異樣…隔天再訪見2屍

▲蘇女（中）涉嫌以枕頭悶死9歲女兒、6歲兒子 。（圖／翻攝自蘇女臉書）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市中和區一間汽車旅館發生命案！警方14日下午1時許接獲民眾通報，該處傳出激烈爭吵聲，抵達現場發現，9歲女童及6歲男童疑遭枕頭悶殺，已明顯死亡，36歲的蘇姓生母現場精神恍惚向警方坦承自己犯案。全案會曝光，是因為蘇女從小一起長大的閨蜜發覺異樣，才會發現此件兇殺案。

據了解，蘇女沒有媽媽，未婚，過去在外租屋，獨自撫養2姊弟，並有詐欺前科，至於是不是走投無路賣掉人頭帳戶，還是遭人陷害？此部分仍待調查。今年2月，因為奶奶罹患癌症末期，蘇女在爸爸請求下，辭掉百貨公司銷售工作，回到家庭照顧奶奶，因此生活、精神壓力因此很大。

母親節（12日）晚間11時許，蘇女帶著兩個孩子到中和摩鐵入住，還幫兩個孩子請假，期間有向閨蜜訴苦，閨蜜在案發前一天（13日）和老公一起到摩鐵看蘇女和孩子，當時孩子仍正常，然而閨蜜似乎發現蘇女言詞上有些地方怪怪的，今(14日)下午1點返回摩鐵探望，才發現2孩死亡。

▲機警閨蜜發現異樣，命案因此曝光 。（圖／記者戴上容攝）

案發後，蘇女雙手有傷痕，是否是悶殺孩子時被小孩掙扎抓傷，尚待檢警釐清。蘇女上銬做筆錄，精神相當恍惚、言不達意，見到兩個孩子陳屍摩鐵房間也沒有流淚，整個偵訊過程精神也沒有好轉，檢察官稍早指示停止夜間偵訊。