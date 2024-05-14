性愛瑜珈影片瘋傳！男女「交疊狂抖」爽到翻白眼　泰國官方回應了

▲泰國近日瘋傳有人在帕岸島大玩性愛瑜伽，當局澄清相關影片的拍攝地其實在印尼。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國網上最近流出影片，聲稱有3對外國夫婦在帕岸島（Koh Pha Ngan）一家瑜伽教室拍攝了露骨的「性愛瑜伽影片」，但當地一名區長13日澄清，這起事件其實發生於印尼的峇里島，而非泰國。

據泰媒The Thaiger報導，這段13日就開始在網上被廣泛分享的影片，顯示有3對身著白色衣褲的外國男女，在瑜伽教室內抱在了一起，其中女方站在男方面前不斷抖動身體，還張開雙臂、擺出了愉悅表情。

儘管影片中的外國男子自稱是瑜伽教練，但不少網友卻抨擊他們的行為看起來更像是為了達到高潮而做出的性行為，而不是出於健康目的的瑜伽，呼籲當局立即調查相關影片，並關閉涉事瑜伽教室。

有部分網友透露，這些動作看起來像是某種用於治療憂鬱症的瑜伽，但也有網友解釋，這種瑜伽其實是「密宗性愛」，其目的是為了解放人們的精神或能量，並在自己或伴侶之間建立有意識的聯繫。

對此，帕岸島區長Noppadon Khaomali表示，當局調查了相關影片及其來源後，發現影片的拍攝地點並非泰國，而是攝於印尼峇里島，影片中一名瑜伽教練的社群帳號也顯示了他在峇里島進行類似瑜伽練習的其他影片。Noppadon向公眾保證，帕岸島當局正在密切監視島上外國人的行為，並將對任何不當行為採取行動。