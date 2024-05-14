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泰國芭達雅桶屍案　韓男逃柬埔寨被逮！死者「十指全斷」原因曝

▲▼南韓警方在全羅北道井邑市逮捕涉案的李姓男子後，14日移送至慶南警察廳。（圖／VCG）

▲南韓警方在全羅北道井邑市逮捕涉案的李姓男子後，14日移送至慶南警察廳。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓34歲盧姓男子4月底前往泰國觀光，在曼谷某間夜店現身後「人間蒸發」，事後被證實遭到3名同胞綁架至芭達雅殺害，屍體十根手指不僅被砍掉，甚至還被裝塑膠桶內丟進水庫。如今，南韓警方逮捕回國後的其中一名共犯，另一名共犯則逃往柬埔寨金邊，今（14）日凌晨被當地警方逮捕。

根據南韓《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓警方掌握其中一名兇嫌24歲李姓男子本月9日從泰國返回南韓的入境紀錄後，前往李某位於全北特別自治道（全羅北道）井邑市的住處，於12日晚間7時46分成功逮捕李某，不過李某接受調查時否認犯下殺人罪，因此警方目前研擬以幫助殺人罪的嫌疑向檢方申請拘提令狀。

目前一共有3名南韓人涉及此案。

南韓警方掌握到另一名共犯27歲李姓男子準備從泰國出境的情報，於是特別向派駐在泰國、越南、柬埔寨、寮國、緬甸的南韓警察（身分同外交部公務員）分享情報，同時還於昨（13）日晚間9時掌握到李男現身柬埔寨首都金邊的消息，於是便和柬埔寨當地警方合作，14日凌晨0時10分在某飯店成功逮捕李男。

27歲的李姓男子已被柬埔寨警方關押，目前南韓警方正在計畫如何與柬埔寨、泰國警方談判，將李男引渡回南韓進行調查。只要將27歲的李男引渡回南韓，就能夠安排他和在南韓被逮的24歲李男對質，掌握更詳細的犯案細節。

至於第3名尚未被逮捕的韓籍共犯，則被推測已經逃往緬甸等泰國的鄰國，警方仍在全面追緝中。

▲▼泰國警方公布34歲盧姓男子抵達泰國後，在入境程序時拍攝的照片。（圖／泰國警方）

▲泰國警方公布34歲死者盧男抵達泰國後，在入境程序時拍攝的照片。（圖／泰國警方）

據悉，泰國警方調閱夜店附近監視器後，發現本月3日凌晨2時，2名韓國人開著租來的轎車將盧男載往芭達雅，中間還換乘一輛新租的皮卡車，並在馬普拉查水庫（Mabprachan）租屋；4日晚間9時，韓國人開著皮卡車駛出住處後前往購買黑色塑膠桶與繩索，在水庫附近停約一小時後，才返回租屋處。

根據泰媒《komchadluek》，死者盧姓男子的母親曾經透露，自從兒子失蹤後，她接獲一通勒索電話，對方稱盧男隨意丟棄毒品而導致損失，因此要求交出300萬泰銖（約新台幣264萬元）。泰國警方和南韓警方在盧男死亡4天之後發現，有一筆3000萬韓元的資金匯入盧男帳戶，相當於8萬泰銖，匯款時間點為4日。

目前泰國警方已經取得盧男家屬的DNA，正在勘驗遺體身分是否為韓籍盧姓男子。泰國法醫分析，盧男十根手指被砍下，可能是因為兇嫌想要隱瞞案件，不想讓警方得知死者身分，而另一原因可能是為了勒索贖金而施以酷刑，此外，死者的指紋否被用於金錢交易，也是影響案情關鍵之一。

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