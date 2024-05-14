31歲女拔智齒「細菌感染」！無法說話　4個月暴瘦至27kg驟逝

▲妮拉拔除智齒後只過了4個月就因為細菌感染死亡。（圖／翻攝自陽光日報）



記者王佩翊／綜合報導

印尼一名婦女在拔除智齒後，遭到細菌感染，數日後喉嚨疼痛、無法說話，病情更是急速惡化，最終只能依賴呼吸輔助設備，甚至接受頸部與肺部手術。但是術後情況持續加劇，她瘦到27公斤，最終病逝。她的丈夫已決定對牙醫採取法律行動，但對方至今仍堅稱手術一切遵照正常程序。

根據《星洲網》、《陽光日報》報導，印尼一名31歲婦女妮拉2023年12月因為牙齒痛，在丈夫的陪同下到牙科就診。醫師透過X光檢查，發現她的智齒向左傾斜，因此建議拔除。然而手術結束後，她的牙齦卻出現嚴重腫脹。

她的丈夫發現後，立刻帶病患到另一間醫院接受進一步檢查，此時才發現，女子的喉嚨出現感染，因此隔天立刻帶她到另一間更大的醫院治療，所幸健康狀況有所好轉，不久後便返家。然而幾天後，妮拉的喉嚨卻越來越痛，不僅如此，竟出現無法說話的症狀。

就醫後，醫師指出，妮拉的喉嚨遭到細菌感染。妮拉雖然遵照醫囑服用抗生素，但是卻沒有效果，感染甚至擴散到呼吸道。妮拉病情迅速惡化，只能依靠呼吸設備輔助呼吸，然而此時距離她拔除智齒僅過了不到1週。

妮拉因為病情加重，接受頸部與肺部手術，但情況卻越來越嚴重，最終被轉到加護病房。妮拉後來雖因病情穩定出院，但是無法說話，只能依靠管子進食，無力走路，體重暴跌至27公斤，最終於4月27日病逝。