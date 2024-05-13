機票下殺72折！長榮航空夏季線上旅展開跑　泰國來回不到萬元

▲長榮航空推出2024年夏季線上旅展，機票享最低優惠72折起。（圖／長榮航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

夏季是出國旅遊旺季，長榮航空今（13日）宣布2024年夏季線上旅展開跑，即起至6月6日晚間23:59止，凡購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，另5月底高雄國際旅展、台北國際觀光博覽會，將展出3公尺高的787發動機模型，讓民眾近距離體驗。

長榮航空指出，此次線上旅展優惠推出超殺票價，桃園-清邁來回最低8170元起（未稅）、桃園-北海道來回最低1萬5555元起（未稅）；歐美航線也有超值優惠，桃園-巴黎來回最低2萬5200元起（未稅）、桃園-西雅圖來回最低2萬8571元起（含稅）。

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喜愛團體旅遊的旅客，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」的團體行程，法比荷8日8萬900元起、英法雙國好事成雙10日13萬6,00元起、北歐四國峽灣13天15萬3900元起；「玩美加族」美加雙城西雅圖、溫哥華7日8萬0999元起，還有超值「臥谷長榮」9日9萬3900元起。

▲長榮航空推出2024年夏季線上旅展，機票享最低優惠72折起。（圖／長榮航空提供）

長榮航空提到，5月24日至5月27日舉辦2024高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日的2024台北國際觀光博覽會，長榮航空於2場實體旅展主打波音787夢幻客機，打造高達3公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果，讓民眾近距離感受發動機的震撼。

長榮航空表示，現場出示長榮航空LINE官方帳號好友，獲得機票優惠專案活動代碼，再搭配線上旅展期間購票，有機會再享最高2％折扣，還可以參加互動遊戲拿好禮。「會員優惠購票專區」享指定航線獨家折扣，購票還可參加巴黎奧運主題限量商品組抽獎。詳情可至長榮航空官網查詢。