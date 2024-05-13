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泰國水泥桶封屍棄湖　韓男「十指慘遭截肢」！警成功逮捕1名兇嫌

▲▼南韓盧姓男子在泰國芭達雅慘遭同胞殺害，泰國警方在水庫發現裝有屍體的水泥桶。（圖／翻攝自泰媒amarintv）

▲南韓盧姓男子在泰國芭達雅慘遭同胞殺害，泰國警方在水庫發現裝有屍體的水泥桶。（圖／翻攝自泰媒amarintv）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓34歲盧姓男子4月底前往泰國觀光，豈料在曼谷某間夜店現身後，竟然直接「人間蒸發」，事後被證實慘遭3名同胞綁架至芭達雅殺害，屍體不僅裝在黑色塑膠桶，且塑膠桶還被丟進水庫裡，當地警方證實，屍體十支手指頭都被砍掉，懷疑生前遭到虐待，至於其中一名兇嫌則在返回南韓後被警方逮捕。

根據韓媒《News1》，死者盧姓男子在南韓居住在慶尚南道金海市，因此自從盧男母親向金海西部警察署報案後，該起案件便委由慶南警察廳進行調查，警方在掌握其中一名兇嫌A某本月9日從泰國返回南韓的入境紀錄後，便於昨（12）日晚間7時46分前往A某位於全北特別自治道（全羅北道）井邑市的住處，成功將A某逮捕歸案，不過A某否認犯案。

目前南韓警方仍透過國際合作，全力追查其餘2名共犯的下落。泰國警方指出，另外2名兇嫌分別逃往柬埔寨、緬甸。

▲▼泰國警方公布34歲盧姓男子抵達泰國後，在入境程序時拍攝的照片。（圖／泰國警方）

▲泰國警方公布34歲盧姓男子抵達泰國後，在入境程序時拍攝的照片。（圖／泰國警方）

《泰國公共電視台》（TPBS）指出，盧姓男子死得相當淒慘，因為盧男10根手指頭都被殘忍截斷，目前已經委託法醫，分析盧男手指頭被截斷的時機點，假設盧男是死前慘遭截肢，則推測盧男生前恐遭同胞施以酷刑對待，而若盧男是死後才被截去手指，則推測可能是兇嫌不想讓泰國警方輕易掌握死者身分。

南韓慶南警察廳今（13）日表示，自從泰國當地媒體進行報導後，已經與泰國警方取得聯繫，確認泰國媒體的報導內容來自警方所掌握到的案情。

報導指出，盧姓男子今年4月30日前往泰國當地觀光，5月2日被人目擊現身於首都曼谷匯權縣（輝煌區，Huai Khwang）的一間夜店，然而此後卻消失得無影無蹤，盧男的母親7日接獲一通不明來電，對方聲稱由於盧男隨意丟棄毒品而遭受損失，因此必須交出300萬泰銖（約新台幣264萬元），否則便將盧男殺害。

▼盧男當時身穿白色上衣，在3日凌晨2時被2名韓男護送上車前往芭達雅 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲嫌犯購買塑膠桶之後，開車前往水庫附近。（圖／翻攝自Khaosod）

泰國警方調閱夜店附近監視器，發現本月3日凌晨2時，2名韓國人開著租來的轎車將盧男載往芭達雅，中間還換乘一輛新租的皮卡車，並在馬普拉查水庫（Mabprachan）租屋；4日晚間9時，皮卡車從住處駛出後前往購買黑色塑膠桶與繩索，在水庫附近停約1小時後，才返回租屋處。

泰國警方11日出動潛水人員到水庫進行搜尋，發現灌滿水泥的黑色塑膠桶，桶內則裝有斷指屍體，推測死者身分為來自南韓的盧姓男子。

►泰國爆水泥封屍！韓男遭2同鄉謀殺　母接百萬勒索電話急尋人

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