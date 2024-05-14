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未食五月粽，破裘毋甘放　天氣多變膝蓋喊「救人」 醫揭：最怕濕冷

▲▼治療型護膝,PP石墨烯,PP石墨烯粒線體護膝。（圖／宏睿提供）

【企劃特輯】

未食五月粽，破裘毋甘放，在未進入端午節前，天氣多變！昨（13）日受到鋒面通過及東北季風稍稍增強影響，台灣北部及東北部地區氣溫稍降，民眾起床時都能感受到明顯涼意，風和日麗的時候全身舒暢快活，但一遇到陰冷潮濕的日子，膝蓋也跟著疼痛了起來？膝蓋疼痛不只是老年人的專利！

每當季節轉變，膝蓋的關節就像氣象台一樣開始發出警訊，其實膝蓋是最怕冷的，溫度一但下降身體會啟動「自我保護機制」，肌肉會因需要溫暖而收緊，血管也會為了不要散熱而收縮，導致血液循環變差，讓神經變敏感，尤其高濕度意味著大氣壓力降低，低氣壓可能使發炎的肌腱韌帶腫脹，造成筋骨疼痛加劇。再加上生活中有很多動作都是加速傷害膝蓋的因子，只是我們不知道，因此疼痛感也會大幅增加。百大良醫郭威廷醫師表示：「不要等到開始有了痛感才想要改善，沒有保護就像是在『自殘』」！

▲▼治療型護膝,PP石墨烯,PP石墨烯粒線體護膝。（圖／宏睿提供）

很多動作都會在不知不覺中增加膝蓋負擔，像是長時間搬重、蹲著種菜、坐矮板凳、盤坐、年輕時跌倒撞到過、高跟鞋不離身等等，年輕時沒感覺，時間一長膝蓋是會討債的！加上隨著年紀增長，一方面肌力不足使關節軟骨缺乏支撐，一方面中年出現肥胖現象，出現膝蓋退化問題。

▲▼治療型護膝,PP石墨烯,PP石墨烯粒線體護膝。（圖／宏睿提供）

護具之王：醫療級　擁有最多專利認證「治療型護膝」

百大良醫郭威廷提醒：「除了補充相關保健品外，佩戴機能性的護具，更可減輕膝關節的壓力、降低受傷的機會！」台灣品牌PP石墨烯歷時三年研發，將拿手的石墨烯材質與紡織品做結合，研發出新型的護具之王「PP石墨烯粒線體護膝」，榮獲得衛福部一級醫療器材認證！獨家「HSG+三層石墨烯結構」產生出「莫爾超晶格」現象，能釋放「衝擊型遠紅外線波」，穿透皮下，讓關節處血液循環暢通，就像幫膝關節無時無刻熱敷按摩，解決膝怕冷問題。

▲▼治療型護膝,PP石墨烯,PP石墨烯粒線體護膝。（圖／宏睿提供）

加上獨家「仿生韌帶設計」，不壓膝蓋，360度強力支撐、無死角的結構設計，能夠模擬人工韌帶輔助支撐並貼合韌帶及肌群位置，加強移動時骨骼的支撐力，有效穩定關節不良晃動，針對跑步、運動、上下樓梯等衝擊力，可承受自身體重八倍以上的受力。另外「6D立體編織」可以緊密貼合關節構造，並完整包護膝蓋，能減震、緩衝，避免突發動作造成的撕裂傷，並透過遠紅外線波刺激再生關節液，修復韌帶纖維，兩者相加能大大減少對膝蓋的壓力，讓內外雙重保護關節肌腱、強化肌群、提升骨密度。

▲▼治療型護膝,PP石墨烯,PP石墨烯粒線體護膝。（圖／宏睿提供）

不只提供最佳的支撐和防護，更可保有靈活行動不受限，不怕悶熱不排汗，更不用擔心金屬走動摩擦的不適感，享受走路的輕鬆感，踏出輕盈優雅步伐，跨出人生新「膝」望。

告別氣象台 穿的PRP護具之王「PP石墨烯粒線體護膝」哪買？

●PP石墨烯官網優惠組：https://chshop.work/f5lYq

●東森購物網特惠組：https://chshop.work/0ALFW

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1


 

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