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主持代言千萬入袋 工作滿檔 　55歲曾國城「爆肝只睡6小時」近況曝光　公開「保養祕訣」保健康

▲▼曾國城,PP石墨烯,石墨烯蠶絲超導被,睡眠,溫暖,健康。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

55歲金鐘主持人曾國城工作滿檔，經常凌晨3點入睡，早上8、9點就起床，隔天錄影又要錄一整天，長時間睡眠不足，只能趁錄影空檔躲在車上快速補眠，現在他都在車上準備石墨烯棉被，隨時補眠就拿起來蓋。

更是在自己的粉絲頁分享請大家認明「石墨烯先生」認證的好東西，品質有保障，效果真正好！今年冬天，我推薦給大家最新的「石墨烯蠶絲超導被」，嚴選高級蠶絲製成，蓋起來舒服又親膚，只要蓋在身上，棉被裡石墨烯釋放的遠紅外線，在30秒內快速蓄熱升溫，可以促進全身循環，疏通塞車的路段，讓循環變得像高速公路一樣順暢。我每天長時間站著錄影，常常覺得全身酸痛，自從蓋了「PP石墨烯蠶絲超導被」之後，感覺改善很多，手腳也不容易冰冷，只要蓋過都能深刻感受，「PP石墨烯蠶絲超導被」不只是棉被、更是居家養身的保養品，利用睡覺的時候蓋起來，不只蓋溫暖也是蓋健康。

▲▼曾國城,PP石墨烯,石墨烯蠶絲超導被,睡眠,溫暖,健康。（圖／業者提供）

冬季寒冷加劇猝死風險！研究發現：每1°C溫度下降，猝死機率增加5.6％

最近天氣轉期，溫度宛如溜滑梯，越晚會感受到越寒冷！研究發現如果室溫一直冷，身體刺激交感神經系統興奮性增高，體內兒苯酚胺分泌增多，會使人的身體血管收縮，血壓升高，心率加快，耗氧量增多，另外血液濃稠度增加了，更增加身體內的血管，容易阻塞機會，心臟一時負荷不來，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。另一研究指出，每當房間溫度每下降1°C，猝死的機提高5.6％！發病的主要原因是冷熱劇烈變化和缺乏保暖，好發時間在清晨跟日夜交替的時候，除了平時就要維持良好的生活習慣以外，夜間保暖也變得非常重要。

▲▼曾國城,PP石墨烯,石墨烯蠶絲超導被,睡眠,溫暖,健康。（圖／業者提供）

百大良醫郭威廷醫師表示：秋冬夜間保暖是很重要，不能光是只有蓄熱保暖，最重要是要促進我們身體的循環，在睡眠中的8個小時，血流量、血流速、血氧量要能夠提高，這樣的話不但能夠預防小的毛病像感冒或是過敏，到大的疾病像是中風、心肌梗塞等，這個能預防及幫助！

▲▼曾國城,PP石墨烯,石墨烯蠶絲超導被,睡眠,溫暖,健康。（圖／業者提供）

耗時3年開發石墨烯結合蠶絲寢具　快速升溫達到恆溫

為了讓民眾有更好的睡眠品質，有品牌耗時3年開發出石墨烯結合蠶絲的寢具，利用玻璃法取出奈米石墨烯，將分子混入紗線當中，在運用立體多軸編織技術成功開發蠶絲有機膜石墨烯，將面料的優點一次到位！良好的導熱性能快速蓄熱升溫，而當體溫過高時又能導出散熱維持乾爽恆溫，因此也被冠上智能纖維稱號。

石墨烯成穿透皮下與細胞產生共振，活化細胞再生

而石墨烯真正厲害之處在於能藉由人體溫度穩定釋放4~12um波長的遠紅外線，穿透皮下與細胞產生共振，活化細胞再生，同時使微血管擴張，加速末梢血液循環、促進新陳代謝，強化人體生理機能，是許多國際醫院指定給病患使用的機能紡織品，且不用擔心下水洗滌後遠紅外線效果會逐漸流失，因為是奈米石墨烯混入紗線，不會剝落影響產品功能。

美國醫療院所急診指定使用　21世紀萬能急救被

石墨烯良好的導熱性能可以快速蓄熱升溫，加上蠶絲多孔纖維的特性，具有絕佳的吸濕控溫效果，能將被子內的環境溫度和濕度調節至人體最舒適狀態，並有利於遠紅外線能量不衰減，並反射產生360度循環，產生良好的溫熱共振微循環效應，48小時持續作用修復人體八大系統等，為美國醫療院所急診重症患者指定使用急救被，堪稱是21世紀能拯救人類避免被疾病威脅的萬能急救被！

提升遠紅外線效能20倍、穿透皮下12公分　達到完美「睡眠修復」

所以這個蠶絲纖維結合石墨烯，等於達到一個機能王跟一個纖維王，兩個一加一，效果大於二，透過科技蠶絲膜將HSG+石墨烯傳到至全身，提升石墨烯遠紅外線效能20倍，穿透皮下12公分直達末梢微血管，就能顯著提高微循環血流量，促進血管暢通，開始「睡眠修復」達到每晚進廠保養效果，進入深度睡眠，有助大腦休息、修復，並提高睡眠品質。睡眠品質提升自然對於體重維持、改善心情、增進大腦健康並預防失智、減少生病頻率，還能降低心臟病、第二型糖尿病等疾病風險。

▲▼曾國城,PP石墨烯,石墨烯蠶絲超導被,睡眠,溫暖,健康。（圖／業者提供）

NASA聯名「石墨烯蠶絲超導被」啟動全身循環　免充電更安全

「石墨烯蠶絲超導被」是與美國NASA聯名合作，將太空衣的面料納入蠶絲超導被中，使其在極端條件下能保持溫度和透氣性。該被子的石墨烯材料和超導織物，經TTRI證實可以釋放遠紅外線波並增強血液流動、啟動全身微循環，加上將石墨烯編織在紗線中，以確保其效果不會因為洗滌而失效，能量永久有效。此外，獨有的「超導織物」使石墨烯的特性保持穩定，幫助人體的生物電流保持在健康狀態，比電熱毯和遠紅外毯更安全、可靠，維持人體最舒適的狀態，讓民眾面對寒冬也能有良好的睡眠活力，滿滿迎戰每一天。

▲▼曾國城,PP石墨烯,石墨烯蠶絲超導被,睡眠,溫暖,健康。（圖／業者提供）

金鐘天王曾國城 指定愛用「 石墨烯蠶絲超導被 」 蓋溫暖 蓋健康 哪裡買？
●PP石墨烯官網優惠組：https://to.ppweb01.com/pud
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/Ciz4u
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1、台北市中正區忠孝西路一段47號B1 K區地下街

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